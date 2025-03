Waffen und Drogen: Großeinsatz an Österreichs Grenze!

In einer nächtlichen Großaktion am Grenzübergang Nickelsdorf wurde ein Slowake wegen Aufenthaltsverbots festgenommen. Ein Rumäne mit Waffen und Drogen erwischt.

In einer koordinierten Aktion in der Nacht auf Mittwoch führten 15 Einsatzkräfte der grenzpolizeilichen Sondereinheit PUMA gemeinsam mit dem österreichischen Bundesheer umfassende Kontrollen am Grenzübergang Nickelsdorf und entlang der Bahnlinie Kittsee-Pama durch. Dabei wurde ein 41-jähriger slowakischer Staatsbürger festgenommen, da er ein gültiges Aufenthaltsverbot für Österreich missachtete. Nach der Anzeige wurde er aus dem Land ausgewiesen.

Fahrzeugkontrolle

Zusätzlich hielten die Beamten bei einer Fahrzeugkontrolle einen 20-jährigen Mann an. In seinem Auto fanden sie zwei Gasdruckpistolen, zwei Macheten, 55 Stück Munition, ein Küchenmesser sowie Drogen. Der rumänische Staatsbürger erhielt ein vorläufiges Waffenverbot, und die entsprechenden Anzeigen wurden an die zuständige Behörde weitergeleitet.