Waffenlager in Wien entdeckt: Hamas-Sohn plante Anschläge in ganz Europa

Vom Waffenfund zur Terrorzentrale: Mossad-Enthüllungen zeigen, dass Wien als strategischer Knotenpunkt im europaweiten Hamas-Netzwerk fungierte – mit direkter Befehlskette aus Katar.

Die Enthüllungen des israelischen Geheimdienstes Mossad werfen ein neues Licht auf das in Wien entdeckte Hamas-Waffenlager. Was zunächst als isolierter Fund erschien, entpuppt sich nun als Teil eines weitreichenden Terrorplans mit direkter Verbindung zur Hamas-Führungsebene in Katar. Die jüngsten Erkenntnisse belegen: Wien stand im Zentrum einer strategischen Terrorplanung gegen europäische Ziele.

Die Sicherheitsbehörden mehrerer europäischer Länder hatten bereits im vergangenen Jahr Waffendepots der Hamas ausgehoben. In Wien stieß der österreichische Nachrichtendienst DSN bei einer Razzia auf ein Arsenal aus Pistolen und Munition. Nun kommt ein entscheidendes Detail ans Licht: Im September fand in Katar ein konspirativer Austausch zwischen dem für das Wiener Waffenlager Verantwortlichen, Mohamad Naim, und seinem Vater Bassem Naim statt. Letzterer gehört zum inneren Führungszirkel der Hamas – dem Politbüro.

Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad bestätigt erstmals offiziell: Das Treffen diente offenbar unmittelbar der Vorbereitung von Terrorakten in Europa. Besonders brisant: Die Terrorzelle in Wien wurde nach Erkenntnissen des Mossad mit ausdrücklicher Autorisierung der Hamas-Führung etabliert. Damit ist eine direkte Befehlskette von Katar nach Wien nachgewiesen.

Das von österreichischen Sicherheitskräften sichergestellte Depot – ein mit Pistolen, Munition und Sprengmitteln gefüllter Koffer – gehörte nach Mossad-Angaben eindeutig Mohamad Naim, dem Sohn des hochrangigen Hamas-Funktionärs Bassem Naim. Dieser zählt nicht nur zum Hamas-Politbüro im Ausland, sondern steht auch in engem Vertrauensverhältnis zu Khalil al-Hayya, dem Hamas-Chef im Gazastreifen, und gilt seit Jahren als zentrale Figur in den Katar-basierten Hamas-Strukturen.

Die Wiener Zelle war somit kein isolierter Einzelfall, sondern integraler Bestandteil eines internationalen Hamas-Kommandosystems.

Offizielle Bestätigung

In der vom Büro des israelischen Premierministers veröffentlichten Mossad-Erklärung heißt es unmissverständlich: „Die Mittel im Versteck gehören dem Hamas-Aktivisten Mohamad Naim, Sohn von Bassem Naim, einem hochrangigen Funktionär des Hamas-Politbüros im Ausland”.

Zum geheimen Treffen in Katar präzisiert der Geheimdienst: „Der Zeitpunkt dieses Treffens deutet auf die Beteiligung der Hamas-Führung an der Vorbereitung von Terrorakten in Europa hin – einschließlich der Erteilung offizieller Genehmigungen an Aktivisten der Bewegung.” Die wiederholten öffentlichen Dementis der Hamas-Führung interpretiert der Mossad als Indiz dafür, „dass die Führung die Kontrolle über ihre abtrünnigen Aktivisten verloren hat” – oder bewusst Täuschungsmanöver betreibt.

Nach Mossad-Erkenntnissen waren die Waffen für Anschläge im gesamten Schengen-Raum (EU-Reisebereich ohne Grenzkontrollen) vorgesehen – nicht spezifisch für Österreich. Im Visier standen jüdische Einrichtungen und israelische Interessen. Das Arsenal sollte „am Tag X” für Massenmorde an Zivilisten bereitstehen.

Türkische Verbindung

Ein weiterer brisanter Aspekt: Der Mossad bestätigt erstmals öffentlich die operative Funktion der Türkei als logistische Drehscheibe der Hamas. Hamas-Operateure nutzten türkisches Territorium zur Planung und Koordination von Anschlägen in Europa. Die Schlüsselfigur Burhan al-Khatib wurde in Deutschland festgenommen – unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der Türkei, offenbar nachdem er seine operative Mission in Europa abgeschlossen hatte.

Die Faktenlage ist nun eindeutig: Die Türkei fungierte als operative Basis des Hamas-Terrornetzwerks – Österreich und Deutschland waren als Einsatzräume vorgesehen.

Besonders alarmierend ist eine zentrale Aussage der Mitteilung: Die Hamas intensiviert seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 den Aufbau neuer Terrorzellen in Europa – analog zur Vorgehensweise des Iran mit seinen Stellvertreterorganisationen. Wien war Teil dieser strategischen Offensive.

Der Mossad betont zudem: Die jüngsten Waffenfunde in Europa erfolgten unter seiner direkten Mitwirkung. Nur durch die enge Kooperation mit europäischen Sicherheitsbehörden konnten die Strukturen aufgedeckt werden. Deutschland und Österreich werden explizit genannt. Die DSN-Operation im September war demnach Element einer europaweiten Abwehroperation.

Die Mossad-Erklärung verdeutlicht erstmals: Wien fungierte als Knotenpunkt eines größeren Hamas-Netzwerks – nicht als isolierter Einzelfall. Der Aufbau der Struktur erfolgte auf höchster Ebene. Die Türkei war in die Einsatzlogistik eingebunden. Die Bedrohung zielte auf ganz Europa ab. Die Terroristen planten für einen „Tag X”, an dem zahlreiche Zivilisten getötet werden sollten.

Gleichzeitig fordert der Mossad politische Konsequenzen: Europa müsse entschiedener gegen die Propaganda- und Radikalisierungsstrukturen der Hamas vorgehen – einschließlich Vereinen und religiösen Einrichtungen, die der Hamas zur Finanzierung und zur Rekrutierung von Terroristen dienen.