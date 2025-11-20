Taxifahrer lockt 16-Jährige auf Parkplatz – Brutale Drohung nach Missbrauch

Statt seine Fahrgästin nach Hause zu bringen, steuerte er einen abgelegenen Parkplatz an. Der Taxifahrer nutzte die Hilflosigkeit eines Mädchens brutal aus.

Ein 64-jähriger Taxifahrer aus Vorarlberg muss für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Schöffensenat verurteilte ihn am Mittwoch wegen schweren sexuellen Missbrauchs. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Der Vorfall, der zur Verurteilung führte, ereignete sich am 23. September 2024. Der Mann sollte eine 16-jährige geistig beeinträchtigte Jugendliche von ihrer betreuten Werkstätte im Vorarlberger Oberland nach Hause transportieren. Anstatt sie jedoch zu ihrem Zielort zu bringen, fuhr er mit ihr zu einem Parkplatz in Bürs, wo er sich an ihr verging.

Nach der Tat versuchte er das Mädchen einzuschüchtern: „Das ist unser Geheimnis. Wenn du jemandem davon erzählst, bringe ich dich um.” Trotz der Drohung vertraute sich die Jugendliche am darauffolgenden Tag ihren Betreuern in der Schule an. Das Institut für Sozialdienste erstattete daraufhin Anzeige gegen den Taxifahrer.

Widersprüchliche Aussagen

Bei seiner ersten Befragung leugnete der Beschuldigte den sexuellen Missbrauch vollständig. Später räumte er ein, dem Opfer einen Finger anal eingeführt zu haben, bestritt jedoch weiterhin, mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt zu haben.

Zur Klärung des Sachverhalts wurden ein gerichtsmedizinisches sowie ein psychiatrisches Gutachten eingeholt, die die Glaubwürdigkeit des Opfers untersuchen sollten. Die Untersuchungen ergaben, dass die Jugendliche einen Intelligenzquotienten von 49 aufweist, was der geistigen Entwicklung eines sechs- bis neunjährigen Kindes entspricht.

Gerichtliche Entscheidung

Der Gutachter stellte fest, dass das Mädchen aufgrund ihrer kognitiven Einschränkungen nicht fähig gewesen wäre, eine derartige Falschaussage konsistent aufrechtzuerhalten. Der Schöffensenat schenkte schließlich den Aussagen des Opfers Glauben.

Die Verteidigung kündigte an, gegen das Urteil Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde einzulegen.

Auch die Staatsanwältin plant Berufung einzulegen – allerdings mit dem Ziel einer höheren Strafe für den Angeklagten.