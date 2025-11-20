Dorf in Alarmbereitschaft: Ehemaliger Bauernhof steht lichterloh in Flammen

In der Ortschaft Ellerbach im Gemeindegebiet von Taiskirchen im Innkreis brach am späten Mittwochnachmittag ein Feuer aus. Als die alarmierten Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Brand in dem zum Wohnhaus umfunktionierten ehemaligen Landwirtschaftsgebäude bereits massiv ausgebreitet. Die Einsatzleitung erhöhte umgehend auf Alarmstufe 2, wodurch insgesamt 13 Feuerwehren zur Brandbekämpfung ausrückten.

Zur Wasserversorgung wurden mehrere ausgedehnte Zubringerleitungen installiert. Nach ersten Erkenntnissen gab es glücklicherweise keine Verletzten. Ein Anwohner aus der Nachbarschaft hatte das Feuer entdeckt und den Notruf abgesetzt.

Umfangreiche Löscharbeiten

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig eindämmen, jedoch zogen sich die Löscharbeiten bis tief in die Nachtstunden hin. Polizeibeamte führten bereits erste Untersuchungen durch, während für Donnerstag die Begutachtung durch einen Brandsachverständigen angesetzt wurde.

Während des Einsatzes musste die L1122 Wiesenberger Straße im Bereich der Brandstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.

Auch die Durchfahrt durch Ellerbach blieb für die gesamte Dauer der Feuerwehrarbeiten unpassierbar.