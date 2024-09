Wahlkampfauftakt: Nehammer kämpft für Österreichs Mitte

Am kommenden Samstag tritt Bundeskanzler Karl Nehammer offiziell in die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Vor rund 3.500 Parteifunktionären will er den Auftakt zur intensiven Wahlkampfzeit feiern und die Parteimitglieder auf das bevorstehende Duell um das Kanzleramt einstimmen.

Wahlkampfauftakt in Wien

An diesem Samstag verwandelt sich die Steffl-Arena der Vienna Capitals, gewöhnlich in den Farben Gelb und Schwarz gehalten, in ein Meer aus Türkis und Schwarz. Anlass ist der Auftakt der Wahlkampagne der ÖVP, ein Event, das diesmal nicht in Niederösterreich, sondern in Wien stattfindet. Gegen 12 Uhr wird Nehammer seine Rede halten und die Parteimitglieder auf den Wahltag am 29. September vorbereiten.

Nehammers Botschaft

Bereits im Vorfeld hat der Kanzler die Dringlichkeit und Bedeutung dieses Tages betont. In einem Schreiben an die Parteifunktionäre erklärte Nehammer: „Der 29. September wird ein entscheidender Tag für Österreich. Bei der Nationalratswahl geht es um nichts weniger als die Zukunft unseres Landes. Gemeinsam wollen wir alle Kräfte vereinen, um uns, die Mitte, zu stärken und zu verhindern, dass Österreich in extreme Lager – rechts wie links – gespalten wird.“

Wahlkampfstrategie

Die zentrale Herausforderung für Nehammer besteht darin, das aktuelle politische Momentum zu seinen Gunsten zu drehen. Laut aktuellen Umfragen führt die FPÖ, die von ihrem positiven Abschneiden bei der EU-Wahl profitiert. Um den Vorsitzenden der FPÖ, Herbert Kickl, zu schlagen, setzt Nehammer auf drei Schlüsselthemen: Wirtschaft, Wachstum und Sicherheit. Besonders die wirtschaftliche Vorherrschaft strebt die ÖVP zurückzugewinnen.

In seiner Rede wird Nehammer detailliert auf die wirtschaftlichen Kernpunkte eingehen. „Nur wenn jetzt alle zusammenhelfen, können wir als Partei der Mitte das größte Vertrauen erhalten und damit Stabilität für unser Land sicherstellen: Für ein Österreich, in dem sich deine Leistung wieder lohnt. Für ein Österreich, das auf seine Familien und seine Werte schaut. Für ein Österreich, in dem sich alle sicher fühlen,“ so der Kanzler in seiner Botschaft an die Parteifunktionäre.

Ziele für das Land

Mit dieser Kampagne strebt die ÖVP danach, Österreichs politische Mitte zu stärken und die Spaltung in extreme Lager zu vermeiden. Dies soll durch eine Politik geschehen, die auf wirtschaftlichem Wachstum, der Sicherheit der Bürger und der Förderung von Familienwerten basiert.