Warnung an Kroatien-Urlauber: Darmerkrankungen in diesen Städten!

Kroatien, das Land der tausend Inseln und der kristallklaren Adria, erfreut sich bei Urlaubern aus Süddeutschland und Österreich immer größerer Beliebtheit. Mit seinen Küstenstädten wie Pula, Porec, Rovinj, Opatija, Zadar, Split und Hvar zieht die Region Istrien jährlich Millionen von Touristen an. Doch die Idylle trügt: Ein deutsches Gesundheitsinstitut meldet eine alarmierende Häufung von Darmerkrankungen bei Urlaubern, die ihre Ferien auf kroatischen Campingplätzen verbracht haben.

Die Tourismusbranche ist für Kroatien ein wichtiger Wirtschaftszweig. Im Jahr 2023 zog es bereits zwischen Januar und September 18,7 Millionen Reisende in das Balkanland mit seinen knapp vier Millionen Einwohnern. Auch die Nachsaison zeigte sich stark besucht, und selbst im Dezember lockten die malerischen Weihnachtsmärkte in Zagreb als absoluter Geheimtipp. Doch trotz der positiven Entwicklung gibt es Schattenseiten: Gesundheitsexperten aus Deutschland warnen vor einer Häufung von Darmerkrankungen bei Urlaubern, die ihren Urlaub auf Campingplätzen in Istrien verbracht haben.

Alarmierende Zahlen

Das Heidelberger Institut für Weltgesundheit (HIGH) am Universitätsklinikum Heidelberg hat im Eurosurveillance-System eine alarmierende Zunahme von Kryptosporidiose-Fällen in Istrien festgestellt. Zwischen dem 31. Juli und dem 1. Oktober 2023 wurden bei 23 deutschen Staatsbürgern diese Infektionskrankheit diagnostiziert. Bei 21 der Fälle konnten Informationen über mögliche Expositionsorte in Kroatien ermittelt werden. Die betroffenen Urlauber hatten sich auf zehn verschiedenen Campingplätzen aufgehalten, neun davon in Istrien.

Eine unterschätzte Gefahr?

Kryptosporidiose ist eine Durchfallerkrankung, die in der Regel durch die Aufnahme infizierter Speisen oder Trinkwasser übertragen wird. Neben wässrigem Durchfall gehören Bauchschmerzen und leichtes Fieber zu den Symptomen. Das HIGH wies darauf hin, dass die erhöhte Zahl von Kryptosporidiose-Fällen mit Reisegeschichte nach Kroatien möglicherweise mit den Swimmingpools auf den Campingplätzen zusammenhängen könnte.

Zukunftsperspektiven: Kroatien-Urlaub 2024

Trotz der gesundheitlichen Warnungen bleibt Kroatien ein beliebtes Urlaubsziel. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen weiteren Anstieg der Touristenzahlen, insbesondere in Dubrovnik im südlichen Dalmatien. Allerdings sollten Urlauber die gesundheitlichen Risiken im Blick behalten und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.