Warum dieser „Game of Thrones“-Star sich selbst in eine Klinik einwies! (VIDEO)

Warum dieser „Game of Thrones"-Star sich selbst in eine Klinik einwies!

Der “Game of Thrones“ Schauspieler Kit Harrington (Jon Snow) schockierte die Fans, denn er soll sich selbst in eine Rehabilitationsklinik eingewiesen haben.

Laut

Medienberichten zufolge soll sich der 32-Jährige nach dem Serienende selbst in eine Klinik eingewiesen haben. Grund dafür seien übermäßiger Stress und Alkoholprobleme. Der „Wellness-Reatreat“ soll ihm helfen seine persönlichen Probleme zu bewältigen.

Auslöser war die Serie

Seit einem Monat befindet sich der Schauspieler bereits in Rehabilitation. Noch vor dem Staffel-Ende soll Kit die Klinik um Hilfe ersucht haben. Insider meinen, dass ihn das Ende der Serie hart getroffen habe: „Immerhin spielte er ganze 8 Jahre, an der Seite seiner Kollegen, als Jon Snow.“ Am letzten Drehtag soll er sogar am Set zusammengebrochen sein.

