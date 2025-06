Warum verursachen Elektroautos häufiger Übelkeit beim Fahren als Benziner?

Elektroautos erobern den Markt, doch ein unerwartetes Problem begleitet den Fortschritt: Immer mehr Passagiere klagen über Übelkeit – die Wissenschaft kennt die Gründe.

Der Anteil von Elektrofahrzeugen am weltweiten Neuwagenmarkt ist 2024 auf 22 Prozent gestiegen, verglichen mit 18 Prozent im Vorjahr. Dennoch häufen sich Studien und Nutzererfahrungen, die auf ein verstärktes Unwohlsein in Elektroautos im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor hinweisen. Wie der Guardian berichtet, sind soziale Medien voll mit Beiträgen von Passagieren, die über Übelkeit auf dem Beifahrer- oder Rücksitz von E-Autos klagen, sowie mit Anfragen besorgter Kaufinteressenten.

Für das häufigere Auftreten von Übelkeit in Elektrofahrzeugen gibt es wissenschaftliche Erklärungen. William Emond, Doktorand an der Universität für Technologie in Belfort-Montbéliard, der Reisekrankheit erforscht, führt dies auf fehlende Vorerfahrungen zurück: „Das Gehirn kann keine genauen Einschätzungen der Bewegungskräfte vornehmen, da es sich auf frühere Erfahrungen mit anderen Fahrzeugtypen stützt.“

Trotz der zunehmenden Verbreitung von E-Autos dominieren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nach wie vor den Markt. Menschen haben eine längere Erfahrungsgeschichte mit Benzinfahrzeugen und sind daher mit deren spezifischen Bewegungsmustern vertraut. Wer den Großteil seines Lebens in konventionellen Autos verbracht hat, dessen Gehirn erwartet eine Beschleunigung nach dem charakteristischen Motorgeräusch – eine Art Warnsignal für bevorstehende Geschwindigkeitsänderungen. In Elektrofahrzeugen fehlt diese akustische Ankündigung.

Ursachen der Übelkeit

Neben der generellen Unvertrautheit haben Studien konkrete Zusammenhänge zwischen E-Auto-Eigenschaften und Übelkeit nachgewiesen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2024 stellte eine starke Korrelation zwischen Übelkeitsintensität und Sitzvibrationen in Elektrofahrzeugen fest. Eine Studie aus dem Jahr 2020 identifizierte das Fehlen von Motorgeräuschen als wesentlichen Faktor. „In nicht-elektrischen Fahrzeugen sind wir gewohnt, Fahrzeugbewegungen durch Signale wie Motordrehzahl, Vibrationen und Drehmoment zu interpretieren“, erläutert Emond.

Ein weiterer Faktor ist das für Elektrofahrzeuge charakteristische regenerative Bremsen – ein Prozess, bei dem der Motor kinetische Energie beim Bremsen in elektrische Energie umwandelt und in der Batterie speichert. Diese Art der Verzögerung erfolgt niederfrequent, also allmählich und sanft statt abrupt. Studien zufolge wird diese Verlangsamungsart häufig mit stärkeren Übelkeitsgefühlen in Verbindung gebracht. Eine Studie aus dem Jahr 2024 legt nahe, dass regeneratives Bremsen einer der Hauptauslöser für „Bewegungskrankheit“ in Elektroautos sein könnte. Die Autoren schreiben: „Unsere Ergebnisse bestätigen, dass ein höheres Niveau des regenerativen Bremsens Übelkeit auslösen kann.“

Reisekrankheit entsteht vermutlich durch widersprüchliche sensorische Signale, die das Gehirn gleichzeitig über die Körperbewegung erhält. Es kommt zu einem Konflikt, wenn das Innenohr, die Augen und der Körper unterschiedliche Informationen an das Gehirn senden. „Je besser wir unsere eigene Bewegung vorhersehen können, desto besser können wir die auf uns wirkenden Kräfte antizipieren – und das ist entscheidend für die Kontrolle von Übelkeit. Wenn das Gehirn jedoch eine Kraft vorhersagt und eine andere erlebt, entsteht eine neuronale Diskrepanz„, erklärt Emond.

Die Fähigkeit, Fahrzeugbewegungen vorherzusehen, ist im Zusammenhang mit Übelkeit entscheidend. Deshalb leiden Fahrer seltener darunter – sie wissen, was kommt. Diese Interaktion zwischen Bewegungserwartung und tatsächlicher Bewegung könnte erklären, warum E-Fahrzeuge stärker mit Übelkeit in Verbindung gebracht werden, da sie weniger Hinweise auf bevorstehende Bewegungsänderungen geben.

Mit der steigenden Zahl von E-Auto-Besitzern suchen Forscher bereits nach Lösungen für diese spezifische Art von Übelkeit. Mehrere wissenschaftliche Arbeiten deuten darauf hin, dass Reisekrankheit in autonomen Elektrofahrzeugen durch visuelle Signale wie interaktive Displays und Ambientebeleuchtung oder Vibrationssignale gemildert werden könnte.

Diese würden es den Passagieren ermöglichen, die Fahrzeugbewegung vorherzusehen und so das Übelkeitsgefühl während der Fahrt zu reduzieren.