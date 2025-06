LKW-Fahrer spürt, wie er Radfahrerin überrollt

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land erlitt eine 32-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag des 23. Juni 2025 gegen 9.43 Uhr in Mils an der Kreuzung der Bundesstraße B171 mit der Landesstraße L335. Ein 57-jähriger LKW-Lenker wollte an dieser Stelle abbiegen, als er bemerkte, dass sein Fahrzeug mit dem Hinterreifen etwas überrollt hatte. Der Mann stoppte sein Fahrzeug umgehend und entdeckte direkt hinter seinem LKW eine am Boden liegende 32-jährige deutsche Staatsbürgerin mit ihrem Fahrrad.

⇢ Dramatische Rettung: E-Bikerin stürzt 150 Meter in die Tiefe



Erste Hilfe

Umstehende Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Die Radfahrerin war aufgrund ihrer schwerwiegenden Verletzungen nicht ansprechbar und konnte daher bislang nicht zum Unfallhergang befragt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Für den Unfall gibt es keine Augenzeugen.

Straße gesperrt

Während der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Landesstraße L335 vorübergehend gesperrt werden. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind derzeit noch ungeklärt und werden von den Behörden untersucht. Der Unfall scheint nach ersten Erkenntnissen ein Einzelfall zu sein, da an dieser Kreuzung bisher keine Häufung vergleichbarer Vorfälle zwischen LKW und Fahrrädern gemeldet wurde.

📍 Ort des Geschehens