Wasserschaden: Wiens höchstes Wahrzeichen geschlossen

Seit Sonntag, dem 15. September, ist der Donauturm in Wien aufgrund eines Wasserschadens geschlossen. Experten arbeiten intensiv daran, den Turm bis Mittwoch wieder zugänglich zu machen.

Einfluss des Sturmtiefs „Anette“

Das anhaltende Sturmtief „Anette“ hat Wien fest im Griff und brachte in den letzten Tagen extreme Regenfälle mit sich, die viele Straßen und Gebäude überschwemmten. Trotz seiner stabilen Bauweise konnte sich auch der 252 Meter hohe Donauturm nicht gegen die Naturgewalten behaupten. In den oberen Etagen, wo sich unter anderem das Restaurant, das Café und die Terrassen befinden, drang Wasser ein, was eine Schließung des Turms erforderlich machte.

Sicherheitsmaßnahmen und Wiedereröffnung

Obwohl die Statik und Technik des Donauturms zu keiner Zeit gefährdet waren, entschieden sich die Betreiber und die Wien Holding als Anteilseignerin aus Vorsicht, den Zugang vorübergehend zu sperren. „Wir haben aus reiner Vorsicht den Donauturm geschlossen, um das Besucher und die Sicherheit der Mitarbeiter nicht zu gefährden“, erklärten sie in einer offiziellen Stellungnahme. Die Wassermassen verursachten glücklicherweise keine ernsthaften Schäden, dennoch sind weitere Maßnahmen erforderlich, um den normalen Betrieb wieder aufnehmen zu können.

Spezialisten arbeiten derzeit rund um die Uhr daran, die betroffenen Bereiche zu trocknen. „Unser Ziel ist es, den Donauturm spätestens bis Mittwoch, den 18. September 2024, wieder zugänglich zu machen“, so ein Sprecher des Donauturms.

Symbol der Stadt

Der Donauturm, der 1964 für die Wiener Internationale Gartenschau (WIG) errichtet wurde, ist seit seiner Erbauung ein markantes Symbol der Stadt und zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Die temporäre Schließung zeigt, wie schwer die Wetterbedingungen derzeit sind.

Bis zur Wiedereröffnung können sich Interessierte auf der offiziellen Website des Donauturms über die neuesten Entwicklungen informieren. Die Betreiber bitten um Geduld und Verständnis.