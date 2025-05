Wechselhaftes Wetter in Wien: Sonne, Wolken, Regen möglich

Wechselhafter Frühlingstag in Wien: Zwischen Wolken und Sonnenstrahlen. Der heutige Freitag präsentiert sich in Wien mit einem Mix aus Wolken und gelegentlichen Sonnenstrahlen. Nach einem kühlen Start in den Tag mit Temperaturen um die 12 Grad erwärmt sich die Luft im Laufe des Vormittags spürbar. Die Wienerinnen und Wiener sollten heute jedoch nicht ohne Regenschirm aus dem Haus gehen, denn besonders am Nachmittag könnte es nass werden.

Wetter in Wien und Umgebung

Wiener Innenstadt: Startet mit 12 Grad und sonnigen Abschnitten, Wind aus Ost-Südost mit etwa 22 km/h. Temperaturen steigen bis zu 19 Grad am Nachmittag. Bewölkung nimmt zu, ab Mittag vermehrt Wolken, bis zu 70 Prozent Bedeckungsgrad.

Außenbezirke wie Favoriten: Beginnen milder mit 13 Grad am frühen Morgen, geringe Bewölkung. Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad am frühen Nachmittag.

Generali-Arena: Starke Bewölkung von über 80 Prozent am Vormittag. Ab Nachmittag Sprühregen und Regenschauer, Temperaturen fallen von 19 Grad auf 13 Grad. Wind frischt auf bis zu 28 km/h aus nördlicher Richtung.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Im östlichen Niederösterreich und Burgenland zunächst freundlich, 18–21 Grad. Bewölkung nimmt zu, vereinzelte Regenschauer möglich.

Süden: In der Steiermark und Kärnten wechselhaft. Zwischen Osttirol und Steiermark Quellwolken ab Mittagszeit, örtliche Regenschauer. Temperaturen 24–29 Grad.

Westen und Zentrum: Tirol, Vorarlberg und Salzburg mit viel Sonnenschein am Vormittag. Ab Mittag Quellwolken, besonders im Bergland Niederschläge. Temperaturen 24–29 Grad, teils bis 30 Grad.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Samstag beginnt sonnig mit hoher Bewölkung. Ab Mittag Quellwolken, besonders im Berg- und Hügelland Regenschauer. Gewitterpotenzial erhöht, Temperaturen 24–30 Grad.

Am Sonntag überquert eine Kaltfront das Land, deutlicher Temperaturrückgang. Unbeständig mit intensiven Regenschauern und vereinzelt Gewittern. Höchsttemperaturen 15–23 Grad.

KOSMO-Wettertipp

Bei diesem wechselhaften Wetter empfiehlt sich das Zwiebelprinzip: Starten Sie mit leichteren Kleidungsschichten, die Sie bei steigenden Temperaturen ablegen können. Für den Nachmittag sollten Sie unbedingt einen Regenschirm oder eine leichte Regenjacke dabei haben, besonders wenn Sie in Wien unterwegs sind. Planen Sie Outdoor-Aktivitäten vorzugsweise für den Vormittag, um die trockeneren Stunden des Tages optimal zu nutzen!