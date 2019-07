Wegen dieser Frau sind alle Zvezda-Fans komplett aus dem Häuschen (GALERIE)

Teile diesen Beitrag:







Der Trainer von FK Crvena Zvezda, Vladan Milojević hat bei einer Pressekonferenz über das Spiel gegen HJK Helsinki in der CL-Quali gesprochen. Wenig interessant? Dann solltet ihr mal schauen, wer zu seiner Linken sitzt.

Neben ihm saß die Pressesprecherin und Moderatorin des eigenen Klub-Kanals Tatjana Šajković. In einem weißen T-Shirt mit tiefem Ausschnitt hat sie die Aussagen des Trainers zu einer kompletten Nebensache gemacht. Tanja, wie sie im Klub genannt wird, kommt in der letzten Zeit oft in leichtbekleidet zu den Pressekonferenzen des Klubs.

Die Fans auf der eigenen Facebook-Seite sind aus dem Häuschen: „Bis vor kurzem habe ich für meine Zvezda 101 % gefiebert, jetzt mindestens 110 %“; „Sie hypnotisieren uns, um zwei Saisontickets zu kaufen“, „Gibt es Saisontickets für Konferenzen?“, „Mama, ich hab‘ mich verliebt!“

Šajković ist schon seit ihrer Kindheit Zvezda-Fan: „Mein Bruder ist ein Mega-Fan, so bin ich es auch geworden. Ich habe Journalismus studiert und Sport war das einzige Feld, mit welchem ich mich beschäftigen wollte. Bei einer Studenten-Sendung haben mich die Zvezda-Verantwortlichen gesehen und zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen“.

