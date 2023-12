Weihnachtsgurke: Kurioser Brauch wird immer beliebter

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Traditionen und Bräuche. Einige davon sind weltweit bekannt, andere hingegen sind eher kurios und weniger verbreitet. Ein solcher Brauch ist die Tradition der Weihnachtsgurke, die besonders in den USA weit verbreitet ist und dort als deutsche Tradition gilt. Doch wie viele Deutsche sind tatsächlich mit dieser Tradition vertraut? Eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2016 ergab, dass 91 Prozent der Deutschen die Weihnachtsgurke gar nicht kennen.

Die Weihnachtsgurke ist ein kleines Gurkenornament aus Glas, das am Weihnachtsmorgen in den Weihnachtsbaum gehängt wird. Durch ihre grüne Farbe ist diese ungewöhnliche Dekoration schwer vom Grün des Weihnachtsbaums zu unterscheiden und daher auch nicht leicht zu finden. Die Belohnung unterscheidet sich von Familie zu Familie, meist erhält der Entdecker jedoch ein extra Geschenk oder darf als Erster mit dem Auspacken der Gaben beginnen.

Verschiedene Theorien zum Ursprung

Aber woher stammt dieser Brauch eigentlich? Es gibt verschiedene Theorien zur Entstehung dieser Tradition. Eine davon führt zurück auf den bayerischen Auswanderer John C. Lower, der in den 1860er-Jahren in den USA lebte. Er soll während des amerikanischen Sezessionskrieges in einem Kriegsgefangenenlager in Georgia gelandet sein und dort am Heiligabend 1864 kurz vor dem Hungertod eine einzelne Essiggurke als letzte Mahlzeit erhalten haben. Diese Gurke soll ihm das Leben gerettet haben und als Zeichen der Dankbarkeit soll er fortan jedes Jahr eine Gurke an seinen Weihnachtsbaum gehängt haben.

Eine andere Theorie stammt von dem Weimarer Glashandwerker Dieter Dressler. Er vertritt die Ansicht, dass die Menschen im Spreewald, einer Region in Deutschland, in der traditionell Essiggurken angebaut und eingelegt werden, Gurken an ihre Bäume hängten, weil sie zu arm für anderen Schmuck waren. Auswanderer aus dieser Region hätten dann den Brauch mit in die USA genommen.

Die wohl wahrscheinlichste Theorie besagt jedoch, dass deutsche Glasbläser aus Thüringen bereits in den 1840er-Jahren begonnen haben, Weihnachtsbaumschmuck in Form von Früchten und Obst herzustellen. Frank Winfield Woolworth, der Gründer der amerikanischen Kaufhauskette „Woolworth“, soll während einer Deutschlandreise von diesen Ornamenten so begeistert gewesen sein, dass er beschloss, sie ab 1880 zu importieren und als deutsche Tradition zu verkaufen.

Inzwischen haben viele Traditions-Weihnachtsschmuck-Hersteller die Weihnachtsgurke in verschiedenen Größen im Sortiment, da sie auch hier immer beliebter wird.