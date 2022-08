Weiße Riesenquallen in der Adria entdeckt

Eine neue Riesenqualle mit kristall-weißem Schirm und Tentakeln wurde an der Adriaküste bei Pula in Kroatien entdeckt. Dies ist die erste Beobachtung dieser Quallenart in den kroatischen Gewässern.

Quallen des Typs Rhizostoma pulmo („Meereslunge")

Am Strand Ambrela in Pula entdeckte eine Touristin eine ungewöhnliche, weiße Riesenqualle, die sie zu Tode erschreckte.

„Ich bin sofort aus dem Wasser gelaufen. Furchtbar! Ich weiß nicht, um welche Quallenart es sich handelt, aber sie soll angeblich nicht gefährlich sein. Es gibt gerade viele Quallen, die meisten sind braun. Deshalb hat mich diese weiße so erschreckt“, erklärte die Frau gegenüber den örtlichen Medien.

„Offensichtlich ist sie nicht gefährlich, ein Mann hat sie mit den Händen berührt. Eine solche Qualle habe ich noch nie gesehen“, meinte die Urlauberin.

Die strahlend-weiße Riesenqualle, die wie ein Wesen von einem anderen Stern aussieht, wurde in dieser Region noch nicht beobachtet.