Weitere Lockerungen: Das sind die neuen Hochzeitsregeln

Vizekanzler Werner Kogler kündigte eine Verlängerung der Sperrstunde auf 24 Uhr an. Nun werden auch andere Lockerungen konkretisiert. Die Freude scheint groß zu sein.

Die Lage in den Krankenhäusern habe sich gebessert und die Infektionszahlen sinken weiterhin, freute sich Bundeskanzler Kurz gestern. Mit rund 45 sei die 7-Tages-Inzidenz auf dem niedrigsten Wert seit September 2020. “Eine gute Ausgangsposition” für das Aufsperren, die am Freitag mit den Bundesländern verkündet werden, so Kurz. Auch Neos und SPÖ fanden im Parlament das Aufsperren gut. Nun folgen weitere Lockerungen:

Neue Regeln:

Vizekanzler Kogler kündigt in „Heute“ an, dass die Sperrstunde von 22 Uhr auf Mitternacht verschoben wird. Weiteres schrumpft die Zwei-Meter-Abstandsregel auf einen Meter. Rund acht Erwachsene dürfen (mit ihren Kindern) an einem Tisch sitzen. Die Maskenpflicht bleibt in Innenräumen erhalten, soll aber im Freien komplett entfallen.

Große Hochzeiten:

Große Feiern wie Hochzeiten dürfen wieder mit mehr als 50 Gästen gefeiert werden. Getränke und Speisen können bei den Festlichkeiten serviert werden.

Mehr Musik:

Bei Blasmusik-Proben sollen pro Person nur noch 10 statt 20 m² Platz bekommen. Vorarlberg und Tirol wollen so das Vereinsleben erleichtern.