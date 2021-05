“WTF Serbien?!”: JK demütigt Ceca auf Instagram (FOTO)

Der Geburtstag der Tochter von Svetlana Ceca Ražnatović sorgte für große Aufmerksamkeit in den Medien und führte Jelena Karleuša dazu, sich auf ihre ewige Rivalin zu “stürzen”.

Auf der sozialen Plattform Instagram postete JK, zusammen mit einem Foto von Ceca von der Feier der letzten Nacht, eine Reihe heftiger Bemerkungen über die Sängerin.

“Ich habe mich jahrelang vor Gericht gegen sämtliche Angriffe dieser Frau verteidigt. Ich konnte Serbien nicht verstehen, dass in der Vergangenheit jemanden verherrlichte wird, der für Kriminalität bekannt ist. Eine Frau, die eng mit den Mördern von Zoran Đinđić verbunden war. Die Frau eines Kriegsverbrechers lebt in einem Haus, das aus getöteten und ausgeraubten Bosniaken, Kroaten und Serben besteht. Wtf Serbien?!”, schreibt sie.

“Ich wurde zu Unrecht verletzt, weil die Medien mich immer als böse darstellten. Ich bin unschuldig und trotzdem verherrlicht man eine Kriminelle, die Im Gefängnis war. Sie hat billige Punkte auf auf Kosten des angeblichen Patriotismus und Großserbiens von den Primitiven eingesammelt. Jetzt, wenn ich sie so sehe, jetzt, wo es niemanden mehr interessiert, jetzt, wo sie unter einem Zelt und in Clubs singt, jetzt, wo sie nur in den Medien existiert, wenn wir uns vor Gericht sehen, habe ich Mitleid. Zeit und Karma erledigen alles.”, so Karleuša.

