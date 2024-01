Welche Supermärkte haben am 6. Jänner geöffnet?

Auch wenn der 6. Jänner als gesetzlicher Feiertag in Österreich gilt, müssen diejenigen, die ihre Einkäufe vergessen haben, nicht verzweifeln. In Wien gibt es eine Reihe von Geschäften und Supermärkten, die ihre Türen öffnen und den Wienerinnen und Wienern eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten bieten.

Tankstellen haben rund um die Uhr offen.

OKAY Märkte haben in der ganzen Stadt (u.a. Hauptuniversität und Wien Mitte) offen jedoch haben sie alle unterschiedliche Öffnungzeiten.

U3 Supermarkt am Westbahnhof hat von von 7:00 bis 24:00 Uhr geöffnet.

Billa im Herrnhuterhaus (Neuer Markt 17) Von 10:00 bis 20:00 Uhr haben die Kunden die Gelegenheit, ihre Vorräte aufzufüllen.

Billa am Praterstern: Dieser Supermarkt hat sogar von 6:00 bis 22:00 Uhr geöffnet und bietet somit eine späte Einkaufsoption.

Billa am Franz-Josefs-Bahnhof / Julius Tandler Platz (9. Bezirk): Die Öffnungszeiten von 6:00 bis 22:00 Uhr bieten den Anwohnern eine zusätzliche Möglichkeit, notwendige Besorgungen zu machen.

Billa am Westbahnhof / Europaplatz (15. Bezirk): Dieser Supermarkt ermöglicht von 5:30 bis 23:00 Uhr den Bewohnern des 15. Bezirks, ihre Einkäufe zu erledigen.

Spar im AKH / Währinger Gürtel (9. Bezirk): Von 11:00 bis 19:00 Uhr haben die Kunden die Chance, ihre Einkäufe zu tätigen.

Interspar Pronto am Hauptbahnhof (10. Bezirk): Der Supermarkt bietet von 8:00 bis 23:00 Uhr eine praktische Option für diejenigen, die sich in der Nähe des Hauptbahnhofs aufhalten.

Spar in der Klinik Floridsdorf (21. Bezirk): Für die Bewohner von Floridsdorf bietet dieser Supermarkt eine Möglichkeit, ihre Vorräte aufzustocken.

Am Franz-Josefs-Bahnhof in Wien befindet sich auch eine BIPA-Filiale, die am Sonntag geöffnet ist. Hier können Kunden nicht nur Kosmetikartikel erwerben, sondern auch Haushaltsprodukte wie Waschmittel und Reinigungsmaterial.

Flughafen Wien-Schwechat

Billa (Terminal 1): Von 6:30 bis 20:00 Uhr haben auch Flugreisende die Möglichkeit, ihre Einkäufe zu erledigen.

Billa (Terminal 3): Der Supermarkt im Terminal 3 bietet sogar von 6:00 bis 22:00 Uhr Einkaufsmöglichkeiten.

Billa, GST. 611/1: Von 6:30 bis 22:00 Uhr haben auch andere Standorte am Flughafen geöffnet.

Diese geöffneten Geschäfte bieten den Wienern eine breite Palette an Möglichkeiten, ihre Einkäufe zu erledigen, selbst an einem gesetzlichen Feiertag wie dem 6. Jänner.

Bäckerei

Für frisches Brot oder Gebäck zu Weihnachten musst du nicht auf die üblichen Genussfreuden verzichten. In Wien beispielsweise haben bekannte Bäckereiketten wie Anker, Ströck, Der Mann und Felber an ausgewählten Standorten sogar an den Feiertagen ihre Türen geöffnet. Um genau zu erfahren, welche Filialen zu welchen Zeiten zugänglich sind, empfiehlt es sich, die Websites der Bäckerei-Ketten zu besuchen. Dort sind detaillierte Informationen zu den Feiertagsöffnungszeiten verfügbar, damit du deine festlichen Gaumenfreuden planen kannst.