Wels: Beamter verlangte Sexleistungen für Sozialhilfe

Michelles Mörder verhüllte Leiche mit Decken: „Es war ein Unfall“

Vor fünf Tagen wurde die 16-jährige Michelle F. aus Steyr in ihrem Kinderzimmer mit einem Messer getötet. Als Tatverdächtiger gilt ihr Ex-Freund Saber A. (17) der sich derzeit in der JVA in Linz befindet.