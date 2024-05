Wenn Modric Real verlässt, erwartet ihn europäischer Top-Klub

Real Madrids Mittelfeldregisseur Luka Modric steht am Scheideweg seiner beeindruckenden Fussballkarriere. Mit einem Vertrag, der lediglich bis zum 30. Juni dieses Jahres Gültigkeit besitzt, spitzt sich die Frage zu: Verlängerung oder Abschied? Der 38-jährige Kroate signalisiert Flexibilität und Teamgeist, indem er Bereitschaft zeigt, auch von der Ersatzbank aus das Spiel zu lenken und seine Erfahrung an junge Spieler weiter zu geben. Die Verhandlungen uber eine Verlängerungen sollen in Kurze Fahrt aufnehmen.

Kampf um die Signatur eines Champions

Einen Spieler von Modrics Kaliber zieht es nicht überraschend auch andere Vereine an. So zeigt sein Heimatverein Dinamo Zagreb Interesse an einer Rückkehr des Stars. Ferner liegen Offerten aus der Saudi Professional League und der Major League Soccer (MLS) vor. Selbst der slowenische Meister Celje hat seine Fuhler ausgestreckt. Doch die Spekulationen erreichen einen neuen Höhepunkt mit dem möglichen Interesse von Juventus Turin. Die italienische Sportzeitung „Tuttosport“ stellt die These auf, dass Juve ein Angebot vorlegen konnte, wenn die Verhandlungen zwischen Modric und Real Madrid ins Stocken geraten sollten. Neben Modric soll auch sein Teamkollege Toni Kroos auf der Wunschliste der Turiner stehen.

Vom kritisierten Transfer zur Fussballikone

Luka Modric, der 2012 fur eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro (in etwa dieser Betrag in Euro) von Tottenham Hotspur zu Real Madrid wechselte, musste zu Beginn seiner Zeit in Spanien Kritik und Skepsis uber sich ergehen lassen. Doch durch beeindruckende Leistungen, gekrönt von 23 gewonnenen Trophäen mit dem Verein und der Auszeichnung mit dem Ballon d’Or als bester Spieler der Welt im Jahr 2018, avancierte er zur unangefochtenen Legende der Madrilenen. In der aktuellen Saison hat Modric 3409 Spielminuten abgeliefert, dabei zwei Tore erzielt und sechs Vorlagen gegeben. Diese Zahlen untermauern die ungebrochene Wichtigkeit des Spielers fur das Team.

Real Madrid und Modric stehen nun vor einer wichtigen Entscheidung, die nicht nur die Zukunft des Spielers betrifft, sondern auch Signalwirkung fur das Projekt des Clubs haben wird. Die Fussballwelt blickt gespannt auf die nächsten Zuge des Mittelfeldvirtuosen.