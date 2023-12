Wetter-Chaos zu Weihnachten: Schnee & Orkan erwartet!

Österreich steht vor einem turbulenten Wetterwechsel. Eine Wetterwarnung wurde für nahezu das gesamte Land herausgegeben, da in den kommenden Tagen mit starken Niederschlägen, Schneefällen und Sturmböen zu rechnen ist. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen frostigen Minusgraden und milden Plusgraden. Zur Weihnachtszeit zeichnet sich jedoch ein wärmerer Trend ab.

Am Samstag bleibt das Wetter wechselhaft. Bei dichter Bewölkung regnet oder schneit es häufig und teils auch länger anhaltend. Während die Schneefallgrenze im Westen deutlich über 1000 Meter liegt, schneit es im Osten teils bis in tiefere Lagen herab. Der Wind bläst lebhaft bis kräftig, im Bergland sogar sehr stürmisch.

Zu Weihnachten wird es wärmer, vor allem im Osten. In Wien sind etwa 7 Grad zu erwarten, und es wird den ganzen Tag und auch am Abend regnen. Im Westen besteht jedoch die Hoffnung auf einen verschneiten Sonntag. In den Nordalpen kann sogar bis zu 2 Meter Neuschnee fallen. Allerdings sind heftige Sturmböen, vor allem entlang der Alpennordseite, zu erwarten.

Es wird wärmer

Nach Weihnachten setzt sich der wärmere Trend fort. Am Christtag sind in Teilen des Landes frühlingshafte 15 Grad zu erwarten. Auch in den höheren Lagen kann es bis zu 5 Grad warm werden.

Von Sturm und Regen über Schneefall bis hin zu milderen Temperaturen ist alles dabei. Bleiben Sie also auf dem Laufenden und passen Sie Ihre Pläne den Wetterverhältnissen an.