Wintereinbruch: Schnee-Walze rast auf Österreich zu

Österreichs Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner facettenreichen Seite. Während das Hoch „Fiona“ seine Puste verliert, macht sich eine Kaltfront aus Skandinavien bemerkbar, die uns bis in die Weihnachtszeit mit unbeständigem und stürmischem Wetter beglücken wird. Zudem dürfen sich Schneeliebhaber freuen, denn der Winter klopft erneut an die Tür.

Am Dienstag ist im Nordburgenland dichter Nebel vorherrschend, während in anderen Gebieten die Sonne zum Vorschein kommt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen eisigen 2 Grad und angenehmen 13 Grad, mit den höheren Werten in den erhöhten Gebieten des Ostens und Südostens. In einigen Teilen von Unterkärnten herrschen frostige Bedingungen.

Mit dem Mittwoch zieht eine Kaltfront in den Alpenraum ein, die Regen und Schnee mit sich bringt. Die Schneefallgrenze fällt in den Alpen auf etwa 1.000 Meter, in den Regionen Inn- und Mühlviertel sogar auf 600 Meter. Im Osten erleben wir Schauer, während es im Süden größtenteils trocken bleibt, allerdings mit gelegentlicher Glättegefahr. Ein auffrischender Westwind erreicht am östlichen Alpenrand beachtliche Stärke. Die Temperaturen variieren zwischen 0 und 9 Grad.

Der Donnerstag zeigt sich überwiegend bewölkt, mit gelegentlichem Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 600 Metern im Mühlviertel und 1.000 Metern an den Alpen. Im Osten kommt es zu zeitweiligem Regen, während im Süden die Sonne gelegentlich durch die Wolken bricht. Der Westwind weht stürmisch, vor allem vom Donauraum über das Wiener Becken bis ins Nordburgenland. Temperaturen erreichen 2 bis 10 Grad.

Der Freitag präsentiert sich mit einer Kombination aus trübem Wetter und Niederschlägen, wobei die Schneefallgrenze zwischen 700 und 1.200 Metern liegt. Im Osten und Süden lockert der Regen zeitweise auf und lässt die Sonne durchscheinen. Der Westwind nimmt weiter zu und Sturmböen sind zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 11 Grad.