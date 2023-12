Schneechaos in Österreich: Hier wird es jetzt weiß!

Die Wetterlage in Österreich präsentiert sich in den kommenden Tagen als ein faszinierendes Wechselspiel zwischen Wolkenstau an der Alpennordseite und strahlendem Sonnenschein im Süden. Die Schneefallgrenze pendelt dabei zwischen 500m und 800m. Doch auch Nebelfelder haben ihren Auftritt, insbesondere in den Becken des Südens, wo sie sich hartnäckig halten können. GeoSphere Austria berichtet zudem von dichteren Wolken in den übrigen Landesteilen, während im Osten und Süden Auflockerungen und sogar Trockenheit dominieren.

Die nordalpinen Regionen sind derzeit fest im Griff von Wolkenstau. Dort regnet und schneit es immer wieder, wobei die Schneefallgrenze tagsüber meist zwischen 500m und 800m liegt. Abseits der Staulagen bleiben die Niederschläge jedoch kurz und sporadisch. Am Samstag lösen sich die Restwolken langsam auf, und es treten nur noch vereinzelte Schauer auf, während die Schneefallgrenze zwischen 300m und 900m variiert.

Ost und Süd: Sonnenfenster und Nebelschleier

Im Osten und Süden des Landes zeigt sich das Wetter von seiner freundlicheren Seite. Hier bleibt es oft trocken, und es gibt sogar zeitweise Auflockerungen. Die Sonne zeigt sich am häufigsten im Süden, doch auch in den Kärntner Becken kann es teilweise zu Hochnebel kommen. Mit steigendem Luftdruck setzt sich am Samstag mehr und mehr sonniges Wetter durch, allerdings können Nebel oder Hochnebel in den Niederungen recht hartnäckig sein.

Westen: Wetterberuhigung in Sicht

Im Westen des Landes deutet sich eine Wetterberuhigung an. Hier setzt sich mit steigendem Luftdruck mehr und mehr teils sonniges Wetter durch. Allerdings können sich Nebel oder Hochnebel in den Niederungen auch hier recht hartnäckig halten.

Der Wind weht in den kommenden Tagen schwach bis mäßig, in höheren Lagen mitunter stark bis stürmisch aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen frostigen minus 5 Grad und milden plus 4 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 1 und 7 Grad liegen. Am Sonntag breitet sich ein Hochdruckeinfluss aus, der das Wetter bestimmt und die Temperaturen auf 3 bis 10 Grad ansteigen lässt.

Die kommende Woche verspricht eine Fortsetzung dieses faszinierenden Wetter-Mysteriums, bei dem Wolkenstau und Sonnenschein im Gleichklang agieren. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich von den Wetterkapriolen in Österreich überraschen.