Winter-Chaos: Massen an Neuschnee in Österreich

Österreich, mach dich bereit für einen vorzeitigen Wintereinbruch! Frau Holle schüttelt ihre Kissen aus und verwandelt unser schönes Land in eine zauberhafte Winterlandschaft. Ein Tief aus Nordwesten trifft am Dienstag auf den Alpenraum und sorgt für unbeständige und frühwinterliche Verhältnisse.

Der Dienstag zeigt sich von seiner winterlichen Seite. Nass und kalt startet der Tag mit einer Schneefallgrenze um 800 Meter. Besonders in Ober- und Niederösterreich dürfen sich die Bewohner auf ein paar Flocken freuen. Im Süden zeigt sich die Sonne am Vormittag, während es an der Alpennordseite trüb bleibt und die Schneefallgrenze bis in die Täler sinkt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und +6 Grad.

Am Mittwoch dürfen wir uns auf eine kurze Wetterberuhigung freuen. Der Tag startet mit einigen Schneeflocken an der Alpennordseite, trocknet aber im Laufe des Tages ab. Die Temperaturen fallen leicht auf -2 bis +5 Grad.

Am Donnerstag wird es wieder ungemütlich. Vorarlberg bis Oberösterreich und Kärnten müssen mit Regen und Schnee rechnen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 800 Meter. Im Osten bleibt es zunächst trocken, gegen Abend muss auch dort mit Schnee bzw. gefrierendem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -3 und +6 Grad.

Der Freitag zeigt sich trüb und winterlich. Vor allem an der Alpennordseite schneit es häufig. Auch im Osten fallen ein paar Flocken, in Vorarlberg und im Süden mischt sich unterhalb von 800 bis 1200 m zeitweise auch Regen dazu. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +6 Grad.

Insgesamt erwartet uns eine unbeständige und winterliche Woche. Besonders am Dienstag und Mittwoch sollten wir uns auf Schneefall einstellen. Die Schneewarnungen gelten für die Westalpen bis in die Nacht auf Mittwoch, für die Kitzbüheler Alpen am Dienstag und an der östlichen Alpennordseite ab Dienstagnachmittag bis in die Nacht auf Mittwoch.

Also, packt die Winterjacken aus und genießt die ersten Flocken!