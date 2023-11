Schneechaos: Bis zum halben Meter Schnee erwartet!

Die winterliche Überraschung ist auf dem Weg: In der Nacht auf Dienstag erwartet uns ein Schneefall, der von Westen her einzieht. Besonders betroffen ist der Westen des Landes, wo bis zu 40-50cm Neuschnee erwartet werden.

Der heutige Tag präsentiert sich unter einer dichten Wolkendecke, die nur gelegentlich von der Sonne durchbrochen wird. Vor allem im Süden des Landes kann sie sich etwas länger zeigen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 6 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, im Bergland frischt er etwas auf.

Im Norden und Osten des Landes ist mit Schneefall oder Schneeregen zu rechnen, insbesondere in den frühen Morgenstunden und am Vormittag. Die Schneefallgrenze steigt im Laufe des Tages auf 500 bis 900m Seehöhe an. Der Nachmittag gestaltet sich weitgehend trocken. In den Abendstunden setzt in Vorarlberg Regen ein, der ab einer Höhe von 700 bis 900m in Schneefall übergeht.

Besondere Vorsicht im Westen des Landes

Die Nacht auf Dienstag bringt dann einen flächendeckenden Schneefall, der sich von Westen und Südwesten her ausbreitet. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen den tiefen Lagen und 700m Seehöhe. Der Wind weht nur schwach. Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen minus 2 und plus 4 Grad.

Besondere Vorsicht ist im Westen des Landes geboten: Hier sind in der Nacht auf Dienstag 20 bis 40cm Neuschnee zu erwarten. In den Gebieten Bregenzerwald – Klostertal – Oberes Lechtal sind sogar über 50cm möglich, vor allem oberhalb von 800-900 m.

Die Schneefallgrenze sinkt am Dienstag in die meisten Täler. Darunter fällt teils kräftiger Regen, wie der Wetterdienst GeoSphere Austria berichtet.

Bleiben Sie vorsichtig und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an. Der Winter klopft an die Tür, seien Sie darauf vorbereitet.