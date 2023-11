Preise steigen: So teuer wird der Urlaub 2024

Die milden Herbsttage sind kaum vorbei, da beginnen die Österreicherinnen und Österreicher bereits mit der Planung ihres Sommerurlaubs. Die erfreuliche Nachricht für alle Frühentschlossenen: Laut einer aktuellen Preisanalyse von HolidayCheck müssen sie im kommenden Jahr nur mit einer geringen Preissteigerung von drei Prozent rechnen.

Im Vergleich zum Vorjahr, als die Preise zum gleichen Zeitpunkt um elf Prozent anstiegen, ist die aktuelle Situation für Urlauber deutlich entspannter. Eine Erhöhung zwischen fünf und acht Prozent entspricht in den letzten drei Jahren einem ganz normalen Preisanstieg. Das heißt, das aktuelle Preisniveau ist wirklich positiv zu werten“, erklärt Christoph Heinzmann, Reiseexperte bei HolidayCheck.

Frühbucher im Trend

Nicht nur die moderaten Preissteigerungen, sondern auch die steigende Beliebtheit von Frühbuchungen zeichnen das Bild der Urlaubsplanung 2022. So hat HolidayCheck bereits Mitte Oktober einen Anstieg der Buchungen für den nächsten Sommer um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Besonders die Reiseziele Fuerteventura, Mallorca und die Türkische Riviera erfreuen sich einer hohen „Early Bird“-Nachfrage. Mallorca sticht dabei besonders hervor: Mitte November lag das Buchungsplus für die Lieblingsinsel der Deutschen und Österreicher bereits bei knapp 40 Prozent.

Frühbucher profitieren mehrfach

Doch was steckt hinter diesem Trend? UrlauberInnen buchen nicht nur wegen der Rabatte früh, sondern auch, weil die beliebtesten Hotels, Zimmerkategorien und Flugverbindungen meist schnell weg sind“, so Heinzmann. Zudem haben die Veranstalter in der Regel gestaffelte Nachlässe im Angebot. „Wer ganz früh bucht, spart am meisten“, betont der Reiseexperte.

Preisanstieg nach der Frühbucher-Saison

Trotz der positiven Nachrichten sollten Urlauber nicht allzu lange zögern: Nach der Frühbucher-Saison Mitte März ist mit einem Preisanstieg zu rechnen. Wer also nicht nur sein Lieblingshotel und die bevorzugte Flugverbindung sichern, sondern auch sparen möchte, sollte sich bald entscheiden.

Bei einer nur geringen Preissteigerung und attraktiven Frühbucherrabatten lohnt es sich, die Urlaubsplanung bereits jetzt in Angriff zu nehmen. Doch Vorsicht: Wer zu lange zögert, zahlt am Ende vielleicht doch mehr.