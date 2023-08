Mutige Frau verwandelt Jobverlust in florierendes Geschäft

Dragana Dumbelovic, eine mutige und zielstrebige Frau aus dem serbischen Dorf Gorjana, nahe der Stadt Uzica, sah sich früher mit großen Herausforderungen konfrontiert. Nachdem sie ihren Job verlor, musste sie ohne ein regelmäßiges Einkommen eine neue Lebensperspektive finden. Mit Mut und Entschlossenheit entschied sie sich für einen alternativen Weg: Sie gründete einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Dumbelovic hat heute einen erfolgreichen Betrieb zur Herstellung von Winterkonserven aufgebaut, eine solide Einnahmequelle für sie und ihre Familie.

Die Produktpalette von Frau Dumbelovic besteht hauptsächlich aus Obst und Gemüse, das sie und ihre Eltern in ihren heimischen Gärten und Feldern anbauen. Ihr unternehmerischer Weg begann vor etwa 15 Jahren mit einer einzigen Paprikapflanze.

„Alles begann vor etwa fünfzehn Jahren, als ich meinen Job verlor. Ein lokaler Kühlhausbesitzer wollte Paprika kaufen, das brachte uns auf die Idee, Paprika in unserem Feld in Gorjana anzubauen. Leider ging der geplante Ankauf nicht durch. Daher begann ich, Paprika auf dem lokalen Markt in Uzica zu verkaufen“, erinnert sich Dumbelovic.

Die übriggebliebene Paprika wurde zu Ajvar verarbeitet und verkauft. Die positive Resonanz ihrer Kunden bestärkte sie darin, weiterhin Paprika anzubauen. Nach diesem ersten erfolgreichen Jahr kehrte sie allerdings nicht mehr zum Markt zurück. Stattdessen verarbeitete sie die gesamte Ernte zu Ajvar.

Doch Dumbelovic expandierte weiter: Sie fügte eingelegtes Gemüse wie Paprika in Gläsern, Cornichons und pasteurisierte rote Beete sowie verschiedene Salate zu ihrem Sortiment hinzu. Zudem startete sie eine süße Produktlinie mit Marmeladen und Sirupen aus verschiedenen Früchten, darunter Pflaumen, Himbeeren, Brombeeren, Aprikosen und sogar exotischere Sorten wie Birnen, Kiwis und Karotten.

Vielfalt und Qualität

Es kamen noch Fruchtsäfte auf Basis von Waldheidelbeeren, Holunder, Kirschen, Erdbeeren und unbehandelten Äpfeln aus ihrem eigenen Betrieb hinzu. Dumbelovic wurde auch bekannt für ihre Marmeladen mit reduziertem Zuckeranteil oder Fructose als Alternative zu weißem Zucker.

Frau Dumbelovic und ihre Kinder arbeiten Hand in Hand, mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Eltern.

„Ich stelle die Winterkonserven mit meinen Kindern her, und meine Eltern helfen uns. An Tagen mit viel Arbeit haben wir Saisonarbeiter, die uns bei der Ernte oder beim Schälen von Paprika unterstützen. Wenn auf unserem Grundstück nicht genug Obst wächst, zum Beispiel Aprikosen, dann kaufen wir es auf dem Markt oder von unseren Nachbarn“, erklärt Dumbelovic.

Was auf den ersten Blick wie eine professionelle Produktionsstätte aussieht, ist in Wirklichkeit ein Nebenraum in ihrem Haus mit zwei Öfen, einem Spülbecken, Töpfen, einem Pasteurisator und großen Saftpressen. Dennoch verfolgt die Familie mit großem Engagement von Frühjahr bis November den gesamten Prozess von der Aussaat bis zum fertigen Produkt.

„Der Gewinn aus dem Ajvar ist manchmal nur symbolisch, aber es ist das Produkt, mit dem alles begann“, sagt Dumbelovic mit einem Lächeln.

Mehr als nur regionale Kunden

Heute kommen ihre Kunden nicht nur aus der Region, sondern ihr Betrieb zieht auch zahlreiche Touristen an, die auf der Hauptstraße von Uzica nach Pozega durch Gorjana reisen. Für die Zukunft hat Familie Dumbelovic große Pläne: Sie möchte ihren Obstgarten erweitern und den Anbau von Aprikosen starten.

„Wir haben eine Blockhütte für die Bedürfnisse eines Ausstellungsraums gebaut, in dem die Kunden unser gesamtes Sortiment probieren können. Dieses Jahr haben wir unseren Obstgarten mit neuen Pflaumen- und Birnenbäumen erweitert, und wir planen eine neue Aprikosenplantage. Alles, was wir aus Obst und Gemüse produzieren, verwenden wir für uns. Alles, was übrig bleibt, fließt in die Produktion“, teilt Dumbelovic mit.

Dragana Dumbelovic ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie man aus schwierigen Situationen das Beste machen und ein erfolgreiches Geschäft aufbauen kann. Ihre Geschichte ist eine Inspiration für uns alle.