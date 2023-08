Schildkrötenattacken in Kroatien: Urlauber im Schockzustand!

Ungewöhnliche Vorfälle haben in den jüngsten Tagen Badegäste an der Küste Kroatiens überrascht: Schildkrötenattacken. Ein Einheimischer aus der malerischen Stadt Trogir berichtet von einem Begegnung, bei dem eine Schildkröte auffallend aggressiv auftrat.

Er vermutet, dass das marine Reptil in der näheren Umgebung Nachwuchs zur Welt gebracht hatte und daher besonders schutzbedürftig agierte.

Eine ähnliche Szene spielte sich am Strand von Ciovo ab. Eine Urlauberin wurde im seichten Wasser von einer Schildkröte angegriffen. Ebenso wurde aus den nahegelegenen Slatinama ein vergleichbarer Vorfall gemeldet. Gegenüber der regionalen Zeitung Slobodna Dalmacija schilderte der betroffene Mann, dessen Frau attackiert wurde, den Schockmoment:

,,In einer Tiefe von nur gut einem Meter, schrie meine Frau plötzlich auf. Ich sah lediglich die Umrisse eines großen Objekts. Mein erster Gedanke war: Ein Tintenfisch! Doch als ich näher hinsah, erkannte ich eine Schildkröte! Schnell zog ich meine Frau aus dem Wasser, während sich das Tier in Richtung Strand bewegte. Ein weiterer Badegast versuchte, die Schildkröte zurück ins Meer zu drängen, um die anderen Badegäste und sich selbst zu schützen. Die Schildkröte hatte meine Frau am Rücken gebissen und eine etwa 10 bis 12 Zentimeter große Wunde hinterlassen, die sofort zu bluten begann und sich blau verfärbte. Das Tier selbst hatte eine Größe von ungefähr 80 bis 100 Zentimetern.“, so der Mann, der in der Nähe von Trogir lebt.

In Österreich sind solche Vorfälle natürlich eher die Ausnahme. Doch es verdeutlicht, dass man auch in vermeintlich harmlosen Gewässern stets auf der Hut sein sollte.