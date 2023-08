Feuerinferno: Über 300 Menschen aus Hochhaus gerettet (VIDEO)

In Almaty, der größten Stadt Kasachstans, ist ein verheerendes Feuer in einem 16-stöckigen Wohnhaus ausgebrochen, das beträchtlichen Schaden verursacht hat.

In einem dramatischen Rettungseinsatz gelang es den Einsatzkräften, mehr als 300 Menschen aus einem brennenden Gebäude zu retten. Während die meisten Bewohner gerettet werden konnten, sahen sich einige derjenigen, die in den obersten Stockwerken gefangen waren, gezwungen, mutig einen Sprung in die Tiefe zu wagen. Glücklicherweise fanden sie Rettung in den Armen mutiger Anwohner und Einsatzkräfte, die sie aufgefangen haben. Beeindruckend ist auch der Bericht über einen jungen Mann, der sich mithilfe eines Krans auf eine Plattform rettete.

Die Situation wurde zusätzlich durch die Blockierung der Notausgänge erschwert, was eine Fluchtroute versperrte. Derzeit werden über 30 Menschen, darunter 16 Kinder, in Krankenhäusern im gesamten Stadtgebiet behandelt. Trotz der dramatischen Umstände gibt es glücklicherweise keine Berichte über Todesopfer.

Die Feuerwehr war mit einem beeindruckenden Aufgebot von 50 Feuerwehrleuten vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Der Alarm ging um 17.10 Uhr am 1. August im Stadtteil Alatau ein, und sechs Minuten später trafen die Rettungskräfte ein, doch zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine Wohnung im fünften Stock bereits in ein Flammenmeer verwandelt.

Nach einer harten und etwa eineinhalbstündigen Schlacht konnte die Feuerwehr schließlich den Brand löschen.

Videos aus der Umgebung zeigen das Ausmaß des Rauchs und die verzweifelten Versuche der Bewohner, dem Inferno zu entkommen. Es war eine beispiellose Herausforderung für die Einsatzkräfte, aber dank ihres heldenhaften Engagements konnten viele Leben gerettet werden.

Die Untersuchungen zur Ursache des Brandes und der blockierten Notausgänge laufen derzeit auf Hochtouren.