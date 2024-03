WhatsApp führt neues Hakerl ein

WhatsApp, der weltweit meistgenutzte Messenger-Dienst, steht vor einem bedeutenden Update. Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, hat angekündigt, das Nutzererlebnis von WhatsApp mit neuen Funktionen zu optimieren.

WhatsApp ist nicht nur ein einfacher Messenger, sondern ein Kommunikationsgigant mit rund 2 Milliarden aktiven Nutzern weltweit. Täglich werden über die App beeindruckende 100 Milliarden Nachrichten versendet, und der durchschnittliche Nutzer verbringt etwa 33,5 Minuten pro Tag in der App.

Meta, das Unternehmen hinter WhatsApp, ist stets bemüht, den Dienst zu verbessern und an aktuelle Trends und Bedürfnisse anzupassen. Die Anwendung wird nicht nur für private Chats genutzt, sondern auch in geschäftlichen Kontexten immer beliebter. Hier ermöglicht sie die einfache und effektive Interaktion von Gruppen innerhalb von Unternehmen und Betrieben.

„Echtheits-Häkchen“

Das neueste Update beinhaltet eine Funktion, die bereits von Instagram, einer weiteren App im Meta-Universum, bekannt ist: die sogenannten „Echtheits-Häkchen“. Diese blauen Häkchen dienen als Verifizierungssiegel für Accounts und sollen Nutzern helfen, echte von gefälschten Accounts zu unterscheiden. Dies ist besonders wichtig, da gefälschte Accounts in sozialen Medien immer wieder für Ärger sorgen und insbesondere in großen Unternehmen Schaden anrichten können.

Bevor das Update für alle Nutzer verfügbar ist, wird es in Beta-Versionen ausgiebig getestet. Dies ist ein üblicher Schritt, um sicherzustellen, dass alle neuen Funktionen einwandfrei funktionieren und das Nutzererlebnis verbessern.

Design wird angepasst

Doch das ist noch nicht alles: Meta hat angekündigt, dass Nutzer in Zukunft das Design der App individuell anpassen können. Bisher war WhatsApp vorwiegend in Grün gehalten, doch künftig soll jeder Nutzer die Möglichkeit haben, den Look des Messengers individuell zu gestalten und ihm so einen persönlichen Touch zu verleihen.