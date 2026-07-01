Wie denken die Menschen in Österreich über die EU?

Unsicherheit prägt das Lebensgefühl – und doch wächst in Österreich der Rückhalt für die EU spürbar.

Europaweit betrachten 74 Prozent der Befragten die EU-Mitgliedschaft als vorteilhaft. In Österreich teilen 62 Prozent diese Einschätzung – ein Anstieg um zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und um acht Punkte im Vergleich zu vor fünf Jahren. Drei Viertel der Befragten – in Österreich 76 Prozent – nehmen die EU als stabilisierenden Faktor in einer von Unsicherheit geprägten Welt wahr.

Dass die Union zur Stärkung von Frieden und Sicherheit beiträgt, sehen EU-weit 40 Prozent so, in Österreich sind es 38 Prozent. Als weitere Vorteile der Mitgliedschaft nennen die Österreicher vor allem den Beitrag der EU zum Wirtschaftswachstum (33 Prozent), neue Beschäftigungsmöglichkeiten (30 Prozent) sowie die vertiefte Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten (27 Prozent).

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Lebensqualität & Zukunft

Die Zufriedenheit mit der eigenen Lebensqualität ist sowohl EU-weit als auch in Österreich hoch: 83 beziehungsweise 85 Prozent der Befragten zeigen sich damit zufrieden. Dennoch rechnen 38 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher damit, dass sich ihr Lebensstandard in den kommenden fünf Jahren verschlechtern wird, während 46 Prozent keine wesentliche Veränderung erwarten. Als drängendste Herausforderung für die Lebensqualität gilt für 42 Prozent EU-weit und 43 Prozent in Österreich die finanzielle Bewältigung der gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Was die künftige Entwicklung betrifft, blicken 59 Prozent der Europäerinnen und Europäer – in Österreich 58 Prozent – optimistisch auf die EU. Der Blick auf die globale Zukunft fällt hingegen deutlich düsterer aus: 58 Prozent der Befragten sehen die Weltlage pessimistisch, in Österreich ist es jeder Zweite. Zuversichtlicher zeigen sich die Menschen, wenn es um das eigene Land geht – in Österreich sind 69 Prozent optimistisch gestimmt – sowie in Bezug auf die eigene Familie und die persönliche Zukunft, wo der Wert in Österreich auf 81 Prozent steigt. Als dominierendes Lebensgefühl nennt knapp die Hälfte der Befragten – sowohl EU-weit als auch in Österreich – Unsicherheit.

Prioritäten & Erhebung

Um die globale Stellung der EU zu festigen, sehen 39 Prozent der Europäerinnen und Europäer Verteidigung und Sicherheit als prioritäre Handlungsfelder – in Österreich sind es 32 Prozent. Für die österreichische Bevölkerung steht mit 33 Prozent die Unabhängigkeit bei Energie und anderen Ressourcen noch stärker im Vordergrund. Eine gestärkte Rolle des Europaparlaments befürworten 60 Prozent der Befragten EU-weit, in Österreich sprechen sich 49 Prozent dafür aus.

Für die Erhebung wurden im April und Mai europaweit 26.421 Personen ab 15 Jahren befragt, davon 1.003 in Österreich.