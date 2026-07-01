Abendlicher Ausflug endet tödlich – Mann von Ast erschlagen

Ein Abendausflug endet in einer Tragödie: Ein Sturm reißt einen Ast in die Tiefe – mit fatalen Folgen für einen jungen Mann.

Kurz nach 22.00 Uhr waren ein 26-jähriger Quadlenker und seine 21-jährige Lebensgefährtin in der Ortschaft Reitberg unterwegs, als ein Sturm einen Ast einer Kastanie zum Abbrechen brachte. Der herabstürzende Ast traf den Mann am Kopf und klemmte ihn zwischen sich und dem Fahrzeug ein. Seine Begleiterin blieb körperlich unversehrt und eilte unverzüglich zum nächsten Wohnhaus, um Hilfe zu holen.

Reanimation erfolglos

Anwohner rückten mit Motorsägen an, befreiten den Eingeklemmten und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein – bis der Notarzt an der Unfallstelle eintraf. Der 26-Jährige wurde daraufhin ins Unfallkrankenhaus Linz transportiert, erlag seinen schweren Verletzungen jedoch noch im Schockraum.

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Laut Polizei blieb die Lebensgefährtin des Mannes bei dem Vorfall unverletzt.