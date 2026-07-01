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Übergriff

Sie schlief – er griff zu: Polizeischüler gesteht und verliert alles

Sie schlief – er griff zu: Polizeischüler gesteht und verliert alles
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Nach einer gemeinsamen Feier endet die Nacht für eine Polizeischülerin mit einem Schock – und für ihren Kollegen wohl mit dem Karriereende.

Ein mutmaßlicher Übergriff innerhalb der Polizeiakademie Wels sorgt für Aufsehen: Ein Polizeischüler soll in der Nacht nach einer gemeinsamen Feier versucht haben, eine schlafende Kollegin sexuell zu nötigen. Die Frau erwachte während des Vorfalls, erkannte die Situation und alarmierte umgehend die Behörden.

Geständnis und Konsequenzen

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in einer Wohnung in Linz, in der mehrere Polizeischüler nach der Feier gemeinsam übernachtet hatten. Der Beschuldigte zeigte sich geständig. In der Folge wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot, ein Hausverbot für die Polizeiakademie sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.

Die Ermittlungen sind derzeit im Gange. Für den Polizeischüler dürfte der Vorfall das Ende seiner Karriere bedeuten: Die Landespolizeidirektion Oberösterreich rechnet damit, dass er das Dienstverhältnis selbst auflöst – sollte dies nicht geschehen, werde der Arbeitgeber die Kündigung einleiten.

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KO KOSMO-Redaktion
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