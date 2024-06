Wien-Favoriten: Messerattacke auf 30-Jährige

Ein 41-Jähriger steht im Verdacht, Gewalt gegen seine 30-jährige Ehefrau angewendet zu haben. Der Streit eskalierte am Mittwochabend in einer Wohnung in Favoriten, woraufhin die Polizei einschreiten musste.

Wien-Favoriten: Einsatzkräfte wurden am besagten Mittwoch kurz nach 21 Uhr gerufen, um sich eines häuslichen Streits anzunehmen. Vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass der Vorfall schon lange vorher eskaliert sein musste. Der Hauptverdächtige soll seine Frau am Oberarm verletzt haben und dabei nicht nur mit dem Tod gedroht, sondern sie auch mit einem Messer bedroht haben.

Lesen Sie auch: Serbische Fans attackieren deutsche Polizei mit LeuchtraketenDie Vorbereitung der serbischen Nationalmannschaft auf das EM-Spiel gegen England wird durch Fan-Chaos gestört.

Serbische Fans attackieren deutsche Polizei mit LeuchtraketenDie Vorbereitung der serbischen Nationalmannschaft auf das EM-Spiel gegen England wird durch Fan-Chaos gestört. Wiener Würstelstände: Bald UNESCO-Kulturerbe?Die Wiener Würstelstände mit ihrer einzigartigen Kultur und Tradition stehen kurz davor, bei der UNESCO ihren besonderen Platz zu finden.

Wiener Würstelstände: Bald UNESCO-Kulturerbe?Die Wiener Würstelstände mit ihrer einzigartigen Kultur und Tradition stehen kurz davor, bei der UNESCO ihren besonderen Platz zu finden. Kinder von Mure verschüttet - Fünfjähriger stirbtEin Familienspaziergang endet tragisch, als eine Mure niedergeht und zwei Kinder verschüttet. Eines konnte nur noch tot geborgen werden.

Reaktion der Behörden

Die Polizei setzte umgehend Maßnahmen gegen den 41-Jährigen ein: Er wurde vorläufig festgenommen, und ihm wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot auferlegt. Zusätzlich erließ die Staatsanwaltschaft Wien ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann. Nach den rechtlichen Vorgaben wurde der Verdächtige auf Anweisung der Staatsanwaltschaft schließlich auf freien Fuß gesetzt, allerdings wird er sich weiterhin den juristischen Konsequenzen stellen müssen.