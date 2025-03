Wien im Zeichen der Frauen: Events & Aktionen zum Weltfrauentag

Die Wiener Frauenwoche rückt weibliche Exzellenz ins Rampenlicht. Mit Führungen, Lesungen und einer Demonstration wird der Weltfrauentag gefeiert.

Am 8. März steht weltweit der Weltfrauentag im Fokus, ein traditionsreiches Ereignis, das auch in Wien mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten gefeiert wird. Die Stadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Bedürfnissen der Wienerinnen nach mehr Raum, Zeit und Chancen gerecht zu werden und bietet dazu ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm an.

Ein zentraler Bestandteil ist das „offene Rathaus“ im Wiener Rathaus, das von 15.00 bis 19.30 Uhr geöffnet ist. Besucherinnen und Besucher können an Führungen, Workshops und Filmvorführungen teilnehmen, während Liveacts und Kinderbetreuung für Unterhaltung sorgen. Zusätzlich können Interessierte Rollerskaten lernen und sich bei Informationsveranstaltungen zu Frauenpolitik, Arbeit und Gewaltschutz informieren.

Abendveranstaltungen

Der Abend ab 19.30 Uhr steht im Zeichen der Veranstaltung „Clubbing hosted by Early EVE“ in der Volkshalle des Rathauses, einer Party von Frauen für Frauen. Sportlich Interessierte haben die Möglichkeit, an einem kostenlosen Selbstverteidigungskurs teilzunehmen, der von der MA 57, dem Frauenservice der Stadt Wien, organisiert wird und jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr sowie von 17.30 bis 18.30 Uhr stattfindet. In der Volkshalle wird zudem die Ausstellung #GemeinsamGegenGewalt präsentiert, die sich mit den Themen strukturelle und häusliche Gewalt sowie Gewalt im Internet beschäftigt.

Das Kunsthistorische Museum lädt zu einer Zeitreise zu Heldinnen der Kunst und Geschichte ein, während die Österreichische Nationalbibliothek Frauen von der Antike bis zur Gegenwart in den Mittelpunkt rückt. Die Albertina bietet zwei Führungen an, die sich mit Frauen, ihren Werken und ihrem Einfluss auseinandersetzen. Das Wiener Stadt- und Landesarchiv beleuchtet in einer Führung die Frage, warum Frauen in den Archivbeständen der Stadt oft schwer zu finden sind.

Weitere Veranstaltungen

In der „Markterei“-Markthalle am Alsergrund wird weibliche Exzellenz gefeiert, indem Produzentinnen, Köchinnen und Winzerinnen vorgestellt werden. Von 10.00 bis 18.00 Uhr können Kochbegeisterte dem Live-Kochen zusehen. Das Female Wine Collective präsentiert Weine, die die Vielfalt und Qualität von Weingütern unter weiblicher Leitung demonstrieren.

Im Museumsquartier wird im Rahmen des MQ Female Empowerment Buchklubs eine besondere Lesung geboten, bei der die Schauspielerin Lilian Klebow und ORF-Moderatorin Teresa Vogl Bücher mit einem feministischen Ansatz interpretieren. Zuvor findet eine Diskussionsrunde mit Moderatorin Mari Lang und Autorin Valerie Huber statt, für die eine Anmeldung erforderlich ist.

Um die Bedeutung des Weltfrauentags zu unterstreichen, hat die Stadt Wien die Wiener Frauenwoche initiiert, die sich für die Gleichstellung einsetzt. Diese fand bereits zum zweiten Mal nach 2024 statt. Verschiedene Stadtbrücken, darunter die Salztorbrücke und die Marienbrücke, werden von 19.00 bis 23.59 Uhr beleuchtet.

Auch eine Demonstration soll auf den Weltfrauentag aufmerksam machen. Der Marsch startet um 13.30 Uhr im Park vor der Votivkirche und endet gegen 17.00 Uhr am Yppenplatz, um auf die Unterdrückung und Autonomie der Frauen hinzuweisen.