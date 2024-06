Wien künftig wie Italien: So heiß wird es in 60 Jahren sein!

In einer Welt, die zunehmend von der Klimakrise geprägt wird, ermöglicht die innovative Anwendung „Future Urban Climates“ einen Blick in eine potenzielle Zukunft unserer Städte und Regionen. Entwickelt wurde sie vom Umweltwissenschaftler Matthew Fitzpatrick an der Universität Maryland in den USA. Dieses Tool erlaubt einen faszinierenden Vergleich zwischen dem aktuellen Klima verschiedener Orte und dem, was uns bis zum Jahr 2080 bevorstehen könnte.

Fitzpatricks Karte zeigt, wie sich Temperatur und Feuchtigkeitsniveaus aufgrund der Klimaveränderungen anpassen könnten. Das bedeutet, dass sich die klimatischen Bedingungen in nördlicheren Regionen in Zukunft ähnlicher denen am Äquator befindlicher Gebiete annähern könnten. Die Analyse umfasst über 40.500 Städte und mehr als 5.000 Großräume, wie von der Universität bekanntgegeben wurde.

Blick in die Zukunft

Die Anwendung zeigt überraschende mögliche Veränderungen: Zum Beispiel könnte Wien in Zukunft ähnliches Klima wie die Emilia Romagna in Italien haben, während Miami Bedingungen haben könnte, die heute typisch für Saudi-Arabien sind. Auch für Skandinavien deuten sich große Veränderungen an: Städte wie Stockholm und Oslo könnten ein Klima ähnlich dem von Kroatien heute haben. In London könnten die Einwohner ein Klima erleben, das dem heutigen Bordeaux ähnelt.

Kein Vergleich für äquatornahe Regionen

„Städte der nördlichen Hemisphäre werden den Städten im Süden sehr viel ähnlicher sein“, erklärt Fitzpatrick. Doch für äquatornahe Regionen wie Mittelamerika, Südflorida und Nordafrika gibt es derzeit keinen direkten Vergleichsort in Bezug auf zukünftige klimatische Entwicklungen.

9 Grad wärmer

Die Anwendung verwendet das statistische Verfahren der Klimaanalogie und basiert auf Daten des Klimarats IPCC. Sie zeigt, wie sich verschiedene Emissionsniveaus auf das Klima auswirken könnten. In einem Szenario mit hohen Emissionen könnte die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts um etwa neun Grad wärmer werden. Mit reduzierten Emissionen, die die globale Erwärmung auf etwa drei Grad begrenzen würden, könnte Berlin in Zukunft ein Klima ähnlich dem von Böhl-Iggelheim in Rheinland-Pfalz haben.

Digitale Vision zukünftiger Klimata

Diese neuen Erkenntnisse zeigen nicht nur, wie sich das Klima durch den fortschreitenden Klimawandel verändern könnte, sondern bieten auch eine Grundlage für Diskussionen über notwendige Anpassungsstrategien in unseren Städten und Gemeinden. Die Karte „Future Urban Climates“ ist daher ein deutliches Zeichen dafür, wie wichtig es ist, weltweit verstärkte Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen und weiter voranzutreiben.