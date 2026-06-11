Wien macht den Sommer billiger: Neue Vorteilskarte bringt zahlreiche Rabatte

Wien macht den Sommer für junge Menschen leistbarer – mit einer neuen Vorteilskarte und einem vollgepackten Gratis-Programm.

Zum Start der Sommerferien erweitert das Wiener Jugendprogramm WIENXTRA-Frish sein Angebot um eine neue kostenlose Vorteilskarte. Junge Menschen zwischen 13 und 26 Jahren erhalten damit Zugang zu einer wachsenden Auswahl an Rabatten und Ermäßigungen bei Partnerangeboten in der ganzen Stadt – von kulturellen Veranstaltungen und Kinoabenden bis hin zu sportlichen Aktivitäten. Begleitet wird die Karte von einem umfangreichen, weitgehend kostenfreien Sommerprogramm für die Wiener Jugend.

„Vielfältige Freizeitgestaltung darf kein Luxus sein. WIENXTRA ermöglicht jungen Menschen die Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Wien. Mit unseren kostenlosen Sommerferien-Aktionen und den neuen Frish-Rabatten garantieren wir, dass der Sommer in Wien für jede und jeden zu einem Highlight wird – leistbar, abwechslungsreich und voller Action“, erklärt WIENXTRA-Geschäftsführer Vucko Schuchner. Damit keine Neuigkeiten zu Rabatten und Aktionen untergehen, werden Abonnentinnen und Abonnenten des Frish-WhatsApp-Newsletters regelmäßig direkt auf dem Smartphone informiert. Über die Instagram- und TikTok-Kanäle von Frish werden außerdem Partnerangebote und Locations vorgestellt.

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Frish-Vorteilskarte

Die Frish-Vorteilskarte ist in zwei Varianten verfügbar und lässt sich unkompliziert in den Alltag integrieren. Wer die digitale Version bevorzugt, kann sie auf frish.at herunterladen oder als Screenshot auf dem Smartphone speichern. Wer hingegen lieber eine physische Karte im Bankomatkartenformat besitzt, kann diese in der WIENXTRA-Jugendinfo, im Medienzentrum, in der Spielebox, der Stadtbox sowie im Cinemagic abholen. In beiden Fällen genügt es, die Karte – ob am Display oder in der analogen Version – bei den teilnehmenden Partnerbetrieben vorzuzeigen, um den jeweiligen Rabatt zu erhalten.

Das Partnernetzwerk wird fortlaufend ausgebaut. Zum Auftakt stehen unter anderem folgende Vergünstigungen zur Verfügung: Beim Kino am Dach gibt es 20 Prozent Rabatt auf Tickets für Open-Air-Filmabende. Die Area 52 bietet an Sonntagen im August Gaming zum halben Preis an. In der Boulderbar Wien-Seestadt erhalten Jugendliche im Juli und August ermäßigten Eintritt. Beim Anbieter EASY-CANYONING ist Abenteuersport im Wasser mit der Frish-Vorteilskarte um 9 Euro erhältlich. Das Haus der Geschichte Österreich gewährt von Juli bis September freien Eintritt. Und im PlayVR im Wien-Auhofcenter werden 20 Prozent Rabatt auf alle Tokens aus dem regulären Tagesangebot gewährt.

„Mit der Frish-Vorteilskarte wollen wir jungen Menschen in Wien Erlebnisse in Wien bieten und leistbarer machen. Die Karte ist kostenlos und bietet eine wachsende Auswahl an coolen Ermäßigungen in ganz Wien. Spätestens jetzt ist also der richtige Zeitpunkt, um sich die Karte zu checken“, freut sich Iris Gundacker, Leiterin vom Jugendprogramm WIENXTRA-Frish.

Kostenloses Sommerprogramm

Ergänzend zur Vorteilskarte gestaltet WIENXTRA-Frish den Wiener Sommer mit einer Reihe kostenloser Aktionen: Am letzten Schultag, dem 3. Juli, können Jugendliche mit ihrem Zeugnis in der WIENXTRA-Jugendinfo vorbeikommen und sich über gratis Eis vom benachbarten Eissalon, Airbrush-Tattoos und interaktive Mitmachstationen freuen. Das Angebot an kostenlosen Kreativ- und Sportworkshops erstreckt sich von Manga-Characterdesign in der Zeichenfabrik am 9. Juli über einen DIY-Naturkosmetik-Workshop in der Jugendinfo am 24. Juli bis hin zu Tischtennis in der SpinCity.

Die WIENXTRA-Spielebox lädt zu gemütlichen Board-Game-Nachmittagen mit Cozy Games und Erzählabenteuern ein, während im WIENXTRA-Medienzentrum Videoworkshops und Filmtouren angeboten werden, bei denen eigene Kurzfilme produziert und für die Video- und Filmtage eingereicht werden können. Das Sunset Cinema des WIENXTRA-Cinemagic bringt Open-Air-Kino mit freiem Eintritt in den Wien-Sigmund-Freud-Park, ins Usus am Wasser und den Wien-Weghuberpark. Musikbegeisterte können sich auf offene Hip-Hop-Bühnen im Park im Rahmen von HOT – Heast on Tour sowie auf die Musicweek in der Pop-Akademie mit professionellen Musikerinnen und Musikern freuen.

Alle Informationen zur Frish-Vorteilskarte sowie das vollständige Sommerprogramm sind auf frish.at abrufbar.