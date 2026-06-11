Nur noch bis Ende Juni: Bis zu 10.950 Euro bei CUPRA sparen

Schwarz oder Weiß. Coupé, Kombi oder SUV. Ein Statement gibt es bei CUPRA in jeder Form – nur Kompromisse stehen nicht im Konfigurator. Bei der aktuellen Black & White Aktion von Porsche Inter Auto kommt der spanische Performance-Charakter jetzt mit bis zu €10.950,– Preisvorteil ins Haus. Dabei stehen vier Modelle im Mittelpunkt der Kampagne.

Es gibt Marken, die wollen gefallen. Und es gibt CUPRA. Die einstige Sport-Submarke von SEAT hat sich in den letzten Jahren zu einer eigenständigen Größe entwickelt – kupferne Akzente, schräge Linien, scharfe Front. Wer einen CUPRA fährt, sucht keine Tarnung im Straßenbild. Genau darum trifft die aktuelle „Black & White“-Inszenierung von Porsche Inter Auto den Nerv der Marke: zwei klare Farben, vier sehr unterschiedliche Charaktere.

Der Leon bleibt das kompakte Aushängeschild – 150 PS, 1.5 TSI mit ACT-Zylinderabschaltung und DSG-Getriebe, in der Aktion ab €28.900,– statt €39.850,–. Der Verbrauch wird mit 5,3 l/100 km angegeben (121 g CO2/km). Für alle, die mehr Platz brauchen, ohne auf die Sport-DNA zu verzichten, steht der Leon SP Kombi in Schwarz bereit – gleiche Motorisierung, ab €31.900,– statt €41.450,–.

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Wer eine höhere Sitzposition bevorzugt, hat die Wahl zwischen zwei SUVs. Der Formentor – nach wie vor der Modellbotschafter der Marke und das erste eigenständige CUPRA-Modell – kommt in Schwarz für ab €31.900,– statt €42.350,–. Der neue Terramar, der größere Bruder mit Mild-Hybrid-Technologie (1.5 E-TSI), ergänzt das Quartett in Weiß: ab €32.900,– statt €42.750,–.

Alle vier Fahrzeuge sind Tageszulassungen, also fabrikneue Jungwagen mit österreichischer Erstzulassung. Der Preisvorteil von bis zu €10.950,– ergibt sich aus einer Kombination von Porsche Bank Finanzierungsbonus (€2.000,–), Servicebonus (€1.000,–) und Versicherungsbonus (€500,–) – bei Finanzierung über die Porsche Bank, Abschluss eines Service-/Wartungspakets und einer Kasko-Versicherung. Die Mindestlaufzeit beträgt 36 Monate, der Nettokredit muss mindestens 50 % des Kaufpreises ausmachen.

Die Aktion läuft bis 30. Juni 2026 – oder solange der Vorrat reicht. Eine vollständige Übersicht aller verfügbaren Fahrzeuge inklusive Kilometerstand gibt es unter piadeals.at.

Vielfalt, die bewegt – so lautet der Claim der Aktion. Bei vier Modellen, zwei Farben und einem klaren Charakter trifft das ziemlich genau zu.

Details & Informationen:

Porsche Inter Auto

4x in Wien

www.porschewien.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.