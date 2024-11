Wien: Radfahrerin nach Kollision mit Straßenbahn in Lebensgefahr

In Wien-Alsergrund kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 28-jährige Radfahrerin mit einer Straßenbahn kollidierte. Die Frau wurde schwer verletzt und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Am Mittwoch zu Mittag ereignete sich im Wiener Bezirk Alsergrund ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Radfahrerin mit einer Straßenbahn der Linie 5 kollidierte. Der Unfallort befand sich auf der Spitalgasse in Höhe der Michelbeuerngasse.

Details zum Unfallhergang

Den bisherigen Berichten zufolge fuhr die Radfahrerin zunächst parallel zu den Gleisen der Straßenbahn. Kurz darauf bog sie nach links ab und querte dabei den Gleisbereich, wodurch es zu einer folgenschweren Kollision kam. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung konnte die Straßenbahngarnitur den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Wiener Linien bestätigten, dass die Radfahrerin mehrere Meter mitgeschleift wurde, bevor sie zur Seite geschleudert wurde.

Verletzungen und Rettungsmaßnahmen

Die Berufsrettung Wien brachte die schwer verletzte Frau, die multiple Frakturen und weitere ernsthafte Blessuren erlitt, umgehend in ein Krankenhaus. Laut einer Aussage der Polizeisprecherin befindet sich die junge Frau weiterhin in einem kritischen Zustand und schwebt in Lebensgefahr.

Nach dem Vorfall steht die Straßenbahnfahrerin unter Betreuung durch das Kriseninterventionsteam der Wiener Linien. Dies wurde notwendig, da sie den Unfall aus unmittelbarer Nähe miterlebte. Weiterführende Ermittlungen durch das Verkehrsunfallkommando sind im Gange, um sämtliche Umstände und mögliche Ursachen dieses bedauerlichen Ereignisses zu klären. Bisher bleibt der vollständige Unfallhergang weitgehend ungeklärt.

Quelle: LPD Wien