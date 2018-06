Wien: Unbekannter masturbiert vor Kindern bei Schulen und Spielplätzen

In Wien Donaustadt kam es am 3. und 4. Juni zu mehrfacher sexueller Belästigung durch einen unbekannten Mann. Dieser entblößte sich vor Schulen, Kindergärten und Spielplätzen und befriedigte sich vor den Kindern selbst.

Die Wiener Polizei untersucht derzeit vier bestätigte Fälle. So näherte sich der Verdächtige in einem der gemeldeten Vorfälle einem Kindergarten vom Wald aus und begann zu masturbieren. Eine Betreuerin wurde auf den Mann aufmerksam und näherte sich ihm. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Opfer waren zwischen sechs und sieben Jahre alt

Personenbeschreibung

Die Polizei ersucht um erhöhte Aufmerksamkeit rund um Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und ähnlichen Einrichtungen. Mehrere Zeugen konnten eine Beschreibung zum Tatverdächtigen abgeben:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 – 190cm groß, zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer roten Kappe. In zumindest einem Fall war der Mann mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei ersucht um Hinweise zum Täter bzw. den Vorfällen (auch anonym). Diese werden vom Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, Gruppe Hösch unter der Telefonnummer 01-31310-33310 entgegengenommen.