Wien verliert den Titel als Schnitzel-Hochburg: Diese Stadt übernimmt

Am Montag, dem 9. September, wird der „Wiener Schnitzel Tag“ gefeiert. Zu diesem Anlass kürt der Online-Lieferdienst Lieferando traditionell die österreichische Schnitzelhauptstadt durch den sogenannten Wiener Schnitzel-Index. Im letzten Jahr durfte sich Wien über diese Auszeichnung freuen. Dieses Jahr jedoch geht der Titel nach Graz.

Schnitzel-Konsum unter der Lupe

Der Wiener Schnitzel-Index nimmt eine Vielzahl an Kriterien unter die Lupe: Welche Stadt bietet das günstigste Schnitzel an? Wo findet man das teuerste Exemplar? Welche Stadt zeigt den höchsten Bestellwert? Und natürlich, wo schmeckt das Schnitzel am besten?

Mittlerweile gibt es zahlreiche Varianten des beliebten Gerichts. Huhn, Pute und sogar vegane Schnitzelvariationen haben ihren Platz gefunden. Der Wiener Schnitzel-Index konzentriert sich jedoch ausschließlich auf die klassischen Varianten: das Kalbs-„Wiener Schnitzel“ und das „Wiener Schnitzel vom Schwein“.

Preisvergleiche

In Wien wurden in den letzten zwölf Monaten eindeutig die meisten Schnitzel bestellt. Seit Jahresbeginn lieferte Lieferando insgesamt 53.392 Schnitzel in der Bundeshauptstadt aus. Das entspricht beeindruckenden 73 Prozent aller Schnitzelbestellungen in den fünf größten Städten Österreichs. In Wien kann man bei stolzen 244 Restaurants Schnitzel ordern. Graz belegt mit 13 Prozent der Bestellungen und 45 Schnitzel-Restaurants den zweiten Platz.

Der Preis spielt ebenfalls eine signifikante Rolle bei der Vergabe des Titels. Ein „Wiener Schnitzel vom Schwein“ kostet in Wien derzeit durchschnittlich 13,86 Euro, während ein klassisches „Wiener Schnitzel“ im Schnitt 11,76 Euro kostet. Das günstigste Wiener Schnitzel gibt es bei Lieferando in Graz für nur 6,50 Euro bei „Wiener & Co“. Das teuerste findet man in Wien bei „Kussmaul“ in der Bäckerstraße und kostet stolze 33,70 Euro.

Geschmack und Bewertungen

In puncto Geschmack können Graz und Salzburg punkten und teilen sich die Spitzenposition. Beide Städte erreichen eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 Sternen. Linz folgt knapp dahinter mit 4,2 Sternen.

Die insgesamt besten Bewertungen der Schnitzelesser, die günstigen Preise und die dichte Präsenz von Schnitzel-Restaurants verhelfen Graz dazu, im Jahr 2024 den Titel „Wiener Schnitzel-Hauptstadt“ zu erlangen.