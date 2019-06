Wien: Vor diesen Baustellen müsst ihr euch diesen Sommer in Acht nehmen!

Teile diesen Beitrag:







Sommer in Wien bedeutet auch zahlreiche Baustellen auf den Straßen. Die Sanierung des Bereichs Friedrichsstraße und Linke Wienzeile beim Naschmarkt zählt zu den bekanntesten Projekten. Dort wird auch ein Radweg geplant.

Die Wienzeile, die Westeinfahrt und der Gürtel sind die wichtigsten Baustellen in diesem Sommer, erklärte der Baustellenkoordinator Peter Lenz gegenüber dem ORF. Die Radverbindung auf der Wienzeile schließt die vorhandene Lücke zwischen der Köstlergasse und der Innenstadt.

Der Radweg wird in zwei Fahrtrichtungen zugänglich sein. Der Vorplatz beim „Theater an der Wien“ wird erweitert, was auch für die Gehsteige gilt. Wegfallen werden hingegen die Parkplätze. Die Arbeiten werden in mehreren Tranchen erfolgen.

Entlang des Naschmarkts stadtauswärst wird meist eine von zwei Fahrstreifen entfallen. Die wichtigste Phase findet ab dem 1. September statt, Mitte Dezember sollte alles fertig gestellt sein. Die U-Bahn-Sperre ist Grund für keine intensiveren Arbeiten. Im Sommer werden die Wiener Linien dort auch die U4-Stationen sanieren und einstellen. Die Straße wird für den Schienenersatzverkehr mit Bussen genutzt.

Auch am Matzleinsdorfer Platz macht die U-Bahn-Sperre Schwierigkeiten. Dort wird das Linienkreuz von der U2 zur S-Bahn errichtet. Es wird eine Rampe installiert, die die Abbiegemöglichkeit in diesem Gürtelbereich sicherstellen soll. Vor dem Schloss Schönbrunn wird ein Busparkplatz „Arrival Center“ gebaut. Ein Fahrstreifen wird dort den ganzen Sommer gesperrt sein.

Am Inneren Gürtel werden an unterschiedlichen Orten wieder Betonfelder erneuert und in der Höhe Wallgasse (also am Gumpendorfer Gürtel) wird eine neue Querung für Radfahrer und Fußgänger zwischen 6. und 15. Bezirk geschaffen.

Das letzte Stück der Westausfahrt zwischen Nikolaibrücke und Westautobahn wird gebaut und es kommt zur Sperre eines Fahrstreifens. An der Kreuzung Breitenfurter Straße und Altmannsdorfer Straße werden Gleise getauscht, auch hier kommt es zu Behinderungen.

