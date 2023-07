Wien zieht Notbremse: Grill- und Rauchverbot verhängt

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und dem erhöhten Risiko von Waldbränden hat der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien eine weitreichende Entscheidung getroffen. Ab Dienstag werden alle öffentlichen Grillplätze in der Stadt gesperrt und ein allgemeines Rauchverbot im Waldgebiet verhängt.

„Durch das Ausbleiben nachhaltiger Niederschläge in Wien ist der Boden unserer Wälder und Wiesen bis in Tiefen von über 20 Zentimeter vertrocknet, was die Waldbrandgefahr noch massiv verstärkt“, erläutert der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien die Hintergründe der Verordnung. SPÖ-Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky unterstreicht die Dringlichkeit der Situation: „Auf Grund der extremen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr besonders akut“.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Grillplätze sind nicht die einzigen Bereiche, die von den Vorsichtsmaßnahmen betroffen sind. Auch das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer und Licht sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und dessen Gefährdungsbereich im Gebiet der Stadt Wien sind verboten. Der Klimastadtrat appelliert an die Bevölkerung: „Daher bitten wir dringend darum, sich an dieses Verbot zu halten, um niemanden zu gefährden“.

Kurzfristige Niederschläge werden die Situation nicht entspannen. Der Wetterbericht für die nächsten Tage deutet darauf hin, dass die Temperaturen trotz einiger Schauer und Gewitter auf 31 bis 33 Grad klettern werden.

Forstdirektor Andreas Januskovecz hat derweil einen wichtigen Appell an die Wiener Bevölkerung: „Sollten Sie während eines Spazierganges einen Waldbrand entdecken, bitte sofort die Feuerwehr unter der Notrufnummer 122 alarmieren“. Auch das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes ist gestattet, allerdings bittet die Stadt Wien hier ebenfalls um Vorsicht.