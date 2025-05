Wiener Badesaison startet – und das ist ab jetzt gratis!

Sprung ins kühle Nass: Wiens Freibäder starten mit frischem Glanz und kostenlosen Schwimmkursen in die Saison. Die Modernisierung der Anlagen schreitet voran.

Die Wiener Freibadsaison hat begonnen. 17 Bäder öffneten heute ihre Pforten für Sonnenanbeter und Wasserratten. Nach umfassenden Instandhaltungsarbeiten seit dem Vorjahr präsentieren sich die Anlagen in bestem Zustand. Eine Neuerung dieser Saison sind kostenlose Schwimmkurse für Kinder, die durch die Wiener Jugendmillion finanziert werden. Bei den Eintrittspreisen bleibt alles beim Alten – Erwachsene entrichten für eine Tageskarte weiterhin 7,60 Euro. Die Freibäder schließen am 14. September.

Die Vorbereitungen für den Saisonstart wurden akribisch durchgeführt. Sämtliche Becken, Liegeflächen und Spinde wurden gründlich gereinigt und für den Ansturm der Badegäste vorbereitet. Auch Gebäude und Wegflächen erhielten eine Auffrischung, während zahlreiche Sicherheitskontrollen durchgeführt wurden. Insgesamt 73 Schwimmbecken verschiedener Dimensionen und Typen wurden entleert, intensiv gesäubert und anschließend wieder befüllt. Im beliebten Gänsehäufel wurden mehrere Kabinentrakte sowie das Planschbecken für die Kleinsten renoviert.

Modernisierungsmaßnahmen

Die Modernisierungsmaßnahmen umfassen auch neue Angebote für spezielle Bedürfnisse. Das Strandbad Alte Donau verfügt nun erstmals über einen barrierefreien Zugang zum Wasser, während das Hadersdorfer Bad mit neuen sanitären Einrichtungen aufwartet. Weitere Verbesserungen stehen bereits in den Startlöchern: Ende August beginnt die Attraktivierung des Döblinger Bades. Bis zum Jahr 2030 fließen insgesamt 115 Millionen Euro in die Erneuerung mehrerer Badeeinrichtungen sowie in den Bau von fünf Hallenbädern.

📍 Ort des Geschehens

Die intensiven Schwimmkurse für Kinder dauern jeweils zehn Tage und sind auf maximal sechs Teilnehmer pro Gruppe begrenzt – ideal, um grundlegende Schwimmfähigkeiten zu erlernen. Das Angebot umfasst 158 Kurse mit insgesamt 948 Plätzen, verteilt auf sieben Bäder. Die Kurse finden jeweils zweiwöchig von Montag bis Freitag statt und werden im Amalienbad, Simmeringer Bad, Theresienbad, Hietzinger Bad, Döblinger Bad, Großfeldsiedlungsbad und Donaustädter Bad durchgeführt.

Die Besonderheit in diesem Jahr: Dank der Finanzierung durch die Kinder- und Jugendmillion können die Schwimmkurse kostenlos angeboten werden. Die Online-Anmeldung startet am 2. Juni. Nach Erfahrungen aus dem Vorjahr dürften die Plätze rasch vergriffen sein – im Sommer 2024 lag die Auslastung dieser kostenlosen Angebote bei über 90 Prozent, wobei viele Kurse bereits kurz nach Anmeldestart ausgebucht waren.

Kulturelles Programm

Die Wiener Bäder bieten mehr als nur Erholung unter freiem Himmel. An Donnerstagen können Kinder in ausgewählten Bädern erlebnispädagogischen Englischunterricht besuchen. An bestimmten Wochenenden sorgt die Gruppe Young Republic Kids mit Musik- und Tanzaufführungen für Unterhaltung. Auch kulturelle Highlights stehen auf dem Programm: Die Bezirkstour der Wiener Festwochen macht mit dem Theaterstück „Ein gefräßiger Schatten“ in einem der Bäder Station, ebenso wie die Wiener Band 5/8erl in Ehr’n. Zusätzlich sind Konzerte im Angelibad und im Krapfenwaldlbad geplant.

Am 26. Juli gastiert zudem die Veranstaltungsreihe „Denk mit Kultur“ im Strandbad Alte Donau. Mit rund 1,2 Millionen Besuchen in den städtischen Wiener Freibädern im vergangenen Jahr rechnen die Verantwortlichen auch für die Saison 2025 mit einer stabilen Auslastung der Bäder.