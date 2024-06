Wiener Linien mussten U-Bahn stoppen: Katze steckte neben Gleisen fest

In der Wiener U-Bahn-Station Südtiroler Platz spielten sich kürzlich herzerwärmende Szenen ab, als eine verirrte Katze in einem Schacht neben den Gleisen gesichtet wurde. Der Alarm wurde umgehend an die Wiener Berufsfeuerwehr weitergegeben, die in enger Zusammenarbeit mit den Wiener Linien einen Rettungseinsatz einleitete.

Um die Sicherheit sowohl der Katze als auch der Rettungskräfte zu gewährleisten, wurde der Fahrbetrieb eingestellt und die Stromversorgung im Gleisbereich kurzfristig abgeschaltet. Die Feuerwehrleute machten sich schnell an die Arbeit und konnten das Tier in einem waagrechten Kabelschacht lokalisieren. Nach der Entfernung der Abdeckplatten gelang es ihnen, die verwirrte, jedoch unverletzte Katze sicher einzufangen.

(FOTO: Stadt Wien/Feuerwehr)

Rasche Rettungsaktion

Dank der prompten Kommunikation zwischen der Feuerwehr und den Wiener Linien konnte das kleine Tier ohne Zwischenfälle gerettet und in einem Katzenkorb sicher auf die Feuerwache gebracht werden. Dort wurde es schließlich der Tierrettung übergeben. Die genauen Umstände, wie die Katze in die missliche Lage geraten konnte und wem sie gehört, waren bis zum Abschluss des Einsatzes unklar.

Der Vorfall führte zu einer vorübergehenden Umleitung der U-Bahn-Linie U1, die für etwa 30 Minuten im Gleiswechselbetrieb operierte. In den darauffolgenden Abendstunden kam es zu leichten Verzögerungen und veränderten Fahrzeiten. Sowohl die Berufsfeuerwehr Wien als auch die Wiener Linien möchten diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um die Öffentlichkeit daran zu erinnern, bei Sichtung eines Tieres im Gleisbereich umgehend die Notfallkommunikationseinrichtungen zu nutzen. Nur so kann ein sicherer und schneller Rettungseinsatz gewährleistet werden.