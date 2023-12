Wiener Obdachlosen-Killer stellt sich – er ist erst 17!

Erschütternde Wende in der Wiener Kriminalgeschichte: Der Jugendliche, der im Sommer zwei Obdachlose ermordet hat, hat sich der Polizei gestellt. Der 17-Jährige gab seine Taten zu und äußerte, er könne es nicht länger mit seinem Gewissen vereinbaren.

Die Wiener Bevölkerung kann aufatmen, denn der Serientäter, der die Stadt mit seinen brutalen Angriffen auf Obdachlose in Aufruhr versetzt hatte, ist gefasst. Der Täter, ein Jugendlicher, stellte sich am Montagnachmittag in Begleitung seines Anwalts Manfred Arbacher-Stöger der Polizei. „Ich bin der gesuchte Obdachlosen-Killer. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren!“, sollen seine Worte gewesen sein, berichtet die „Kronen Zeitung“.

Die Ermittler verhörten den Jugendlichen bis spät in die Nacht. Laut der „Krone“ erklärte der Teenager während des Verhörs, dass er von Stimmen geleitet wurde, die ihm befahlen zu töten. Die Polizei konnte auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Stichwerkzeug, sicherstellen.

Die erste Tat des Serientäters ereignete sich am 12. Juli 2023. Ein 56-Jähriger wurde auf einer Parkbank am Donau-Treppelweg nahe dem Handelskai tot aufgefunden. Er wies mehrere Stich- und Schnittverletzungen auf. Nur zehn Tage später schlug der Täter erneut zu. Im Venediger-Au-Park im 2. Bezirk wurde eine 51-jährige Obdachlose niedergestochen. Dank der schnellen Rettungskette überlebte die Frau knapp.

Am 9. August verübte der Jugendliche seine dritte und letzte Tat. Am Hernalser Gürtel stach er auf einen schlafenden 55-jährigen Obdachlosen ein, der seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Festnahme des Täters gelang fünf Monate nach Beginn der brutalen Angriffe. Ausschlaggebend war eine Überwachungskamera, die den jungen Mann am dritten Tatort aufgezeichnet hatte. Die Polizei veröffentlichte das Video und bat die Bevölkerung um Hinweise. Für zielführende Hinweise wurde sogar eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Am 11. Dezember kam dann der entscheidende Durchbruch: Der Serientäter stellte sich selbst der Polizei und legte ein Geständnis ab. Die Ermittlungen und die Befragung des Täters dauern noch an.