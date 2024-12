Wiener Schnitzel erobert Hollywood: Auszeichnung in Los Angeles erhalten

Die Dokumentation „Wiener Schnitzel und andere Festtagsschmankerl“ wurde mit dem Silver Award ausgezeichnet. Der Film beleuchtet die Wiener Festtagsküche und die Kunstfertigkeit der Fleischer. Sie stellt traditionelle Gerichte wie Wiener Schnitzel und Tafelspitz vor und zeigt das „From Nose to Tail“-Konzept.

Die Wiener Festtagsküche hat internationale Beachtung gefunden. Die Dokumentation „Wiener Schnitzel und andere Festtagsschmankerl“ wurde mit dem begehrten Silver Award des US International Filmfestivals in Los Angeles ausgezeichnet. Produziert von Alexander und Nadeschda Schukoff in Zusammenarbeit mit der Innung des Wiener Lebensmittelgewerbes, beleuchtet der Film die traditionellen kulinarischen Wurzeln Wiens und die Rolle des Fleisches in festlichen Gerichten.

Hommage an die Wiener Fleischertradition

Alexander Schukoff widmet sich in seinem Film den kulturellen Bräuchen der Wiener Küche und fragt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Fleisch während großer Festlichkeiten wie Weihnachten und Ostern. Josef Angelmayer, Innungsmeister des Wiener Lebensmittelgewerbes, zeigt sich erfreut über die Anerkennung: „Dieser Preis ehrt unsere meisterhafte Kunst und Tradition.“

Hier geht es zur Dokumentation… ORF: Die Geschichte Wiens: Wiener Schnitzel und andere Festtagsschmankerl

Der Film veranschaulicht nicht nur die historische und kulturelle Bedeutung der Wiener Festtagsküche, sondern auch die Kunstfertigkeit der Wiener Fleischer. Denn diese ist für ihre detaillierte Zerlegung und Zubereitung bekannt. In Wien teilt man ein Rind traditionell in 65 Teile auf. Eine handwerkliche Praxis, die die Detailverliebtheit der Wiener Fleischer unterstreicht, wie Horst Stierschneider, Berufsgruppensprecher der Wiener Fleischer, hervorhebt.

Wiener Schnitzel und weitere Delikatessen

Von Schnitzel bis Alt-Wiener Backfleisch feiert die Dokumentation die Vielfalt der Wiener Küche. Das Wiener Schnitzel, ursprünglich ein Festtagsessen, ist heute ein global anerkanntes kulinarisches Kulturgut. Traditionell zubereitet aus Kalbfleisch mit einer knusprigen Panade aus Semmelbröseln, begeistert es weltweit. Auch das Alt-Wiener Backfleisch aus Rindfleisch mit Senf und Kren (Meerrettich) spiegelt die reichhaltige Geschichte der Wiener Küche wider.

Der Tafelspitz, eines der berühmtesten Wiener Rindfleischgerichte, findet seinen Ursprung einer Legende nach im Hotel Sacher. Nach einer unzureichenden Mahlzeit beim Kaiser im Sacher servierten die Offiziere den Tafelspitz, der durch langsames Kochen seinen vollen Geschmack entfaltet.

Durch die Präsentation der traditionellen Fleischhandwerkskunst zeigt Schukoff im Film das Konzept „From Nose to Tail“, das die vollständige Verwertung eines Tieres propagiert. Dieser Ansatz fördert einen respektvollen und nachhaltigen Umgang mit tierischen Ressourcen, eine Praxis, die in der Wiener Küche von zentraler Bedeutung ist. Der Erfolg der Dokumentation unterstreicht die kulturelle Strahlkraft Wiens und dass die traditionelle Wiener Küche weltweit Anerkennung findet.