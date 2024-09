WIFI Wien startet ersten unabhängigen Flugbegleiter-Kurs

Flugbegleiter kennen das zweischneidige Schwert. Einerseits braucht man für seine fortan angestrebte Steward-Karriere eine Ausbildung und andererseits muss man sich für diese bei einer Fluglinie bis zu vielen Jahren verpflichten. Bislang mussten die Personen, die die Ausbildung abgeschlossen, aber die Arbeit vorzeitig beendet haben, die Ausbildungskosten selbst tragen. Damit ist nun Schluss! Das WIFI Wien startet ein noch nie dagewesenes und in Österreich einmaliges Projekt!

Vom 14. bis 25. Oktober 2024 startet am WIFI Wien ein innovativer Ausbildungskurs für Flugbegleiter – der erste seiner Art in Österreich, der unabhängig von Fluglinien angeboten wird. An zehn intensiven Kurstagen, darunter zwei Praxistage, werden die Teilnehmer umfassend auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Der Schwerpunkt liegt auf Sicherheitstraining, das von Erste-Hilfe-Maßnahmen an Bord über Brandbekämpfung und Wasserüberlebenstraining bis hin zu Kommunikationsfähigkeiten reicht. Die Kurse werden auf Englisch abgehalten. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer eine EU-weit gültige, staatliche Flugbegleiterlizenz.

Einstieg in die Berufswelt der Luftfahrt

Mit den sich rasch wandelnden Anforderungen in der Arbeitswelt reagiert das WIFI Wien mit neuen, aktuellen Kursen. „Unsere Antwort darauf: Neue Kurse und top-aktuelle Kursinhalte. So entstand die Idee, einen Grundkurs für Flugbegleiter zu entwickeln, der sie bereits vor ihrer Bewerbung bei einer Airline auf die Welt der Luftfahrt vorbereitet“, sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien. Interessenten absolvieren zunächst die Basisausbildung und entscheiden sich danach für eine Airline ihrer Wahl. Im Kurs werden sie auch auf Bewerbungssituationen vorbereitet und haben somit einen klaren Vorteil.

Angehende Flugbegleiter beim Überlebenstraining nach einer Notwasserung. FOTO: Martina Bozoky/WIFI Wien

Sicherheit über den Wolken

Der Beruf des Flugbegleiters spielt eine zentrale Rolle in der internationalen Tourismusbranche. Mit über 3,3 Millionen Passagieren allein im August am Flughafen Wien ist der Luftverkehr ein entscheidender Bestandteil der globalen Mobilität. Neben professionellem Training sind ausgezeichnete Englisch- und Schwimmkenntnisse sowie körperliche Fitness unverzichtbar. Die körperliche Eignung wird vor dem Ausbildungsbeginn von einem von der österreichischen Zivilluftfahrtbehörde zugelassenen Fliegerarzt festgestellt. Die Teilnehmer des Kurses werden von erfahrenen Luftfahrtsexperten der Punitz Flug geschult.

Mit international steigenden Flugzahlen wächst auch die Nachfrage nach qualifizierten Flugbegleitern, die für die Sicherheit und den Komfort der Passagiere sorgen. Linien-, Charter- und Bedarfsfluggesellschaften erweitern ihre Flotten, erschließen neue Destinationen und schaffen zusätzliche Arbeitsplätze. „Fluglinien suchen gezielt nach engagierten, weltoffenen und flexiblen Menschen, die bereit sind, die Herausforderungen des Berufs zu meistern. Mit der Basisausbildung zum Flugbegleiter bietet das WIFI Wien Interessierten die besten Voraussetzungen, in die faszinierende Welt der Luftfahrt einzusteigen“, schließt Faymann.