Verkehrsverstoß eskaliert: 26-Jähriger flieht und verletzt Polizist!

Ein 26-jähriger Österreicher hat am Montagmorgen in Wien-Döbling gegen 3:15 Uhr für Aufsehen gesorgt, nachdem er zwei rote Ampeln missachtet hatte. Die Polizeiinspektion Hohe Warte hielt den Mann an, um den Verstoß zu überprüfen. Dann eskalierte die Kontrolle!

Kontrollversuch eskaliert

Während der routinemäßigen Kontrolle wies sich der junge Mann mit einem Mobilpass aus. Plötzlich ergriff er jedoch die Flucht. Ein Polizist konnte ihn noch an der Jacke packen, aber der Mann riss sich los und rannte davon. Der Beamte zog sich dabei eine Fraktur an der Hand zu.

Ermittlungen und Fahndung eingeleitet

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung. Die Fahndung nach dem 26-Jährigen läuft auf Hochtouren. Ob zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen oder mehr Streifen eingesetzt werden, ist bisher nicht bekannt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei!