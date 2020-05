Wir lüften das Geheimnis für den perfekten Look!

Echte Fashionistas und Style-Queens setzen auf fünf einfache Tricks, um immer perfekt auszusehen – hier sind sie!

Manche Frauen sehen immer perfekt aus. Von der Arbeit direkt auf die Party, auch wenn sie zum Bäcker gehen, sehen sie immer frisch und gut gekleidet aus. Doch um den Look auf dieses Level zu bringen, gibt es nur fünf Dinge die ihr beachten müsst. Jede kann eine Fashion-Queen sein!

1. Nimm dir Zeit für dich

Klar schläft jeder von uns gerne aus, wer aber schön sein will muss leider – oder zumindest etwas früher aufstehen. Einfach den Wecker zehn Minuten nach vor stellen und das Outfit planen und den Lippenstift auftragen. Nur wenige Minuten mehr im Badezimmer bringen einen Extra-Glow und lassen dich den ganzen Tag lang strahlen.

2. Bügel deine Kleidung

Zerknitterte Hosen und faltige Blusen sehen einfach nicht gut aus. Wer also gepflegt aussehen möchte, der muss auch seine Kleidung pflegen und ihr etwas Extra-Liebe geben. Die Teile sehen dann nicht nur besser aus, sondern fühlen sich auch gleich ordentlicher und besser an.

3. Orientiere dich am Wetter

Achte immer auf die Wettervorhersage. Du möchtest sicherlich nicht mit Stiefeln in der Sonne stehen oder in Sandalen im Regen. Das ist ungemütlich und lässt dich deplatziert wirken. Orientiere dich daher immer an die Wetterlage und passe dein Outfit an!

4. Kombiniere ungewöhnlich

Ein Statement-Piece reicht oft um gleich mehrere Outfits aufzupeppen. Du hast gelbe Stiefel? Ziehe an einem Tag ein schwarzes Kleid dazu an, am nächsten setzt du auf den Color-Blocking-Look und kombinierst Gelb und Blau. Jeans und ein gelbes Oberteil? Just do it! Sei selbstbewusst und kombiniere ungewöhnlich.

5. Hol dir Tipps

Lass dich inspirieren, sieh dir an was andere anziehen – kreiere, kopiere und ändere deren Looks und erfinde dich täglich neu! Aber nur kein Druck – es ist alles erlaubt was Spaß macht und sich gut anfühlt.