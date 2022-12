WM 2022: „Kroatien tanzt, Brasilien weint“ – Internationale Pressestimmen zum WM Aus der Brasilianer

Die kroatische Nationalmannschaft hat sich nach dem dramatischen Sieg gegen Brasilien im Elfmeterschießen für das Halbfinale der Weltmeisterschaft qualifiziert.

Die Brasilianer gingen in der 105. Minute durch Neymars Tor in Führung, Petkovic glich in der 117. aus. Kroatien gewann anschließend im Elfmeterschießen 4:2 und wartet nun auf den Sieger des Spiels zwischen Argentinien und Holland.

„Schock! Kroatien steht im WM-Halbfinale: Brasilianer rausgeschmissen, neues Elfmeterwunder für die Vatreni“, titelt die serbische Blic, während Kurir.rs das Weiterkommen Kroatiens würdigt: „Kroatien sorgte für eine Weltsensation: Vatreni kicken das große Brasilien nach Drama und Elfmeterschießen aus der WM.“

„Kroatien hat Brasilien sensationell im Elfmeterschießen eliminiert und ist ins Halbfinale der Weltmeisterschaft eingezogen“, schreibt Klix.ba.

„Kroatien tanzt, Brasilien weint“, lautet die Überschrift im spanischen As. “Kroatien, was für ein Erfolg! Sie haben sich gegen Brasilien zurückgekämpft und sind ins Halbfinale vorgedrungen”, schreibt die italienische Gazzetta.

“Die Favoriten des Turniers fahren nach Hause. Kroatien steht im Halbfinale der WM”, schreibt die BBC, und Marca kündigte an, “Brasilien weint, der Superfavorit muss nach Hause”.